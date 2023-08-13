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СМИ: Запад задумался о подготовке ВСУ к контрнаступлению в 2024 году - РИА Новости, 13.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:13 13.08.2023 (обновлено: 23:55 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/peregovory-1889822217.html
СМИ: Запад задумался о подготовке ВСУ к контрнаступлению в 2024 году
СМИ: Запад задумался о подготовке ВСУ к контрнаступлению в 2024 году - РИА Новости, 13.08.2023
СМИ: Запад задумался о подготовке ВСУ к контрнаступлению в 2024 году
Западные политики начали размышлять о подготовке Киева к возможному наступлению следующей весной, пишет газета The Wall Street Journal. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:13
2023-08-13T23:55
специальная военная операция на украине
технологии
россия
владимир путин
вооруженные силы украины
киев
украина
энтони блинкен
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Западные политики начали размышлять о подготовке Киева к возможному наступлению следующей весной, пишет газета The Wall Street Journal.Как уточнило СМИ со ссылкой на дипломатов, чиновники из США и других стран Запада надеялись, что летнее контрнаступление ВСУ окажется удачным и поможет принудить Россию к переговорам к этой зиме.&quot;Шансы, что это произойдет, теперь представляются призрачными&quot;, — отмечается в материале.По данным газеты, военные стратеги и политики на Западе уже начали думать о возможном украинском наступлении весной 2024 года. Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.Как подчеркнул Владимир Путин, попытки продвижения украинских войск провалились, российские солдаты остановили и отбросили противника на исходные позиции.Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
https://ria.ru/20230812/nastuplenie-1889747786.html
https://ria.ru/20230811/ukraina-1889637720.html
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технологии, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, киев, украина, энтони блинкен, нато
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Киев, Украина, Энтони Блинкен, НАТО
СМИ: Запад задумался о подготовке ВСУ к контрнаступлению в 2024 году

WSJ: Запад задумался о подготовке Киева к контрнаступлению в 2024 году

© AP Photo / Kirsty WigglesworthУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Западные политики начали размышлять о подготовке Киева к возможному наступлению следующей весной, пишет газета The Wall Street Journal.
Как уточнило СМИ со ссылкой на дипломатов, чиновники из США и других стран Запада надеялись, что летнее контрнаступление ВСУ окажется удачным и поможет принудить Россию к переговорам к этой зиме.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
В офисе Зеленского утверждают, что наступление ВСУ идет по плану
12 августа, 20:39
«

"Шансы, что это произойдет, теперь представляются призрачными", — отмечается в материале.

По данным газеты, военные стратеги и политики на Западе уже начали думать о возможном украинском наступлении весной 2024 года.
Украинское контрнаступление началось 4 июня на Южнодонецком, Артемовском и Запорожском направлениях. Командование ВСУ бросило в бой подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной техникой бригады.
Как подчеркнул Владимир Путин, попытки продвижения украинских войск провалились, российские солдаты остановили и отбросили противника на исходные позиции.
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11 августа, 21:06
Минобороны России 4 августа сообщило, что войска Украины с начала контрнаступления, за июнь-июль, потеряли более 43 тысяч человек и свыше 4,9 тысячи единиц вооружения. В числе уничтоженной украинской техники — 26 самолетов, девять вертолетов, 1831 единица бронетехники, включая 25 немецких танков Leopard, семь французских колесных танков AMX и 21 американская БМП Bradley.
Западные СМИ особенно отмечают эффективность минных полей ВС РФ. На этом фоне госсекретарь США Энтони Блинкен выразил мнение, что наступление ВСУ будет идти "на протяжении гораздо большего числа месяцев", а Штаты начали поставлять ВСУ кассетные боеприпасы. Хотя, по мнению опрошенных РИА Новости экспертов, кардинально изменить ситуацию они не в состоянии.
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Специальная военная операция на УкраинеТехнологииРоссияВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныКиевУкраинаЭнтони БлинкенНАТО
 
 
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