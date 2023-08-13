https://ria.ru/20230813/pavodok-1889841903.html

В Приморье из-за паводка подтоплены 11 медучреждений, но они работают

В Приморье из-за паводка подтоплены 11 медучреждений, но они работают - РИА Новости, 13.08.2023

В Приморье из-за паводка подтоплены 11 медучреждений, но они работают

Из-за паводка в Приморье подтоплены 11 медучреждений, но они продолжают работу, лекарств достаточно, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T20:02

2023-08-13T20:02

2023-08-13T20:02

происшествия

россия

примгидромет

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

приморский край

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Из-за паводка в Приморье подтоплены 11 медучреждений, но они продолжают работу, лекарств достаточно, сообщила пресс-служба Минздрава России. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС. "В результате паводка в Приморском крае оказались подтоплены 11 объектов здравоохранения. Несмотря на подтопления, все медицинские учреждения продолжают работу в штатном режиме и обеспечены медикаментами в полном объёме. Организовано дежурство фельдшеров в фельдшерско-акушерских пунктах", - говорится в сообщении. Оказание медицинской помощи населению в зоне подтопления координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230813/most-1889780158.html

https://ria.ru/20230813/zayavleniya-1889767470.html

россия

приморский край

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происшествия, россия, примгидромет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край