https://ria.ru/20230813/pavodok-1889841903.html
В Приморье из-за паводка подтоплены 11 медучреждений, но они работают
В Приморье из-за паводка подтоплены 11 медучреждений, но они работают - РИА Новости, 13.08.2023
В Приморье из-за паводка подтоплены 11 медучреждений, но они работают
Из-за паводка в Приморье подтоплены 11 медучреждений, но они продолжают работу, лекарств достаточно, сообщила пресс-служба Минздрава России. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T20:02
2023-08-13T20:02
2023-08-13T20:02
происшествия
россия
примгидромет
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
приморский край
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Из-за паводка в Приморье подтоплены 11 медучреждений, но они продолжают работу, лекарств достаточно, сообщила пресс-служба Минздрава России. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что из-за тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. Дожди вызвали сильные паводки. В воскресенье в министерстве ГО и ЧС края сообщили, что в регионе подтоплено семь многоквартирных, 4368 частных домов и 5654 приусадебных участка в 16 муниципалитетах, а также 48 участков автодорог. Режим ЧС за пятницу-субботу ввели в девяти муниципалитетах края. Из зоны паводков в регионе эвакуировали более 2 тысяч человек, рассказали в воскресенье в МЧС. "В результате паводка в Приморском крае оказались подтоплены 11 объектов здравоохранения. Несмотря на подтопления, все медицинские учреждения продолжают работу в штатном режиме и обеспечены медикаментами в полном объёме. Организовано дежурство фельдшеров в фельдшерско-акушерских пунктах", - говорится в сообщении. Оказание медицинской помощи населению в зоне подтопления координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20230813/most-1889780158.html
https://ria.ru/20230813/zayavleniya-1889767470.html
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происшествия, россия, примгидромет, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), приморский край
Происшествия, Россия, Примгидромет, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Приморский край
В Приморье из-за паводка подтоплены 11 медучреждений, но они работают
В Приморье из-за паводка подтоплены 11 медучреждений, но они продолжают работать