https://ria.ru/20230813/oruzhie-1889803446.html
Донецкие мастера "научили" автоматы запускать гранаты
Донецкие мастера "научили" автоматы запускать гранаты - РИА Новости, 13.08.2023
Донецкие мастера "научили" автоматы запускать гранаты
Донецкие мастера придумали и запустили в кустарное производство специальные переходники, позволяющие запускать мины из гранатометов и гранаты из обычных... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T14:37
2023-08-13T14:37
2023-08-13T14:37
донецкая народная республика
ак-47
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877055013_0:0:2160:1216_1920x0_80_0_0_8b2aeabfe5a38277059fad39da62f220.jpg
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Донецкие мастера придумали и запустили в кустарное производство специальные переходники, позволяющие запускать мины из гранатометов и гранаты из обычных автоматов, рассказал РИА Новости глава артели "Сепар" Виктор Межерицкий. "Выстрелы (боеприпасы - ред.) от ручного гранатомета РПГ-7 сейчас активно используют для того, чтобы сбрасывать на противника с коптеров. В результате реактивные двигатели, которые идут в комплекте с выстрелами, откручивают за ненадобностью, они в большом количестве без дела валяются на позициях. Мы дали им вторую жизнь - прикручиваем к ним мины 82-го калибра и выстреливаем из гранатометов", - рассказал РИА Новости Межерицкий. Обычный миномет выстреливает такой миной на расстояние до 3 километров. Гранатомет РПГ-7 - всего на 500-600 метров. Однако разведчики, выдвигаясь к позициям противника, не могут тащить миномет с собой, он слишком тяжелый. Обнаружив позиции противника, они должны связаться с минометным расчетом своего полка и передать ему вражеские координаты. "Минометный расчет выстреливает по координатам, однако с первого-второго раза может и не попасть. Разведчики должны корректировать огонь. При этом минометчики должны менять позицию, так как противник их уже, скорее всего, засек и собирается открыть ответный огонь. Поменяв позицию, минометчики должны перенастраивать миномет, а разведчики - продолжать корректировать огонь. При этом еще могут быть проблемы со связью. Наше изобретение позволяет разведчикам самим вести прицельный огонь минами по "укрепам" противника", - рассказал Межерицкий. Впрочем, для этого разведчикам придется брать с собой на боевое задание достаточно тяжелые мины. Похожие устройства разработаны для метания ручных гранат РГД-5 и ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатометный) с помощью автомата АК-47. Специальные переходники прикручиваются на ствол автомата, в них вставляется граната или ВОГ-17. "Наше устройство позволяет кидать гранаты на 150-200 метров. Этого достаточно, чтобы оперативно закидать гранатами позиции противника и уйти", - рассказал Межерицкий. Граната приводится в действие холостым патроном, которым заряжают автомат. "Да, для этих же целей есть подствольные гранатометы, но они не у всех есть. А с нашими устройствами можно кидать гранаты из любого АК-47", - рассказал Межерицкий. По его словам, разработанные им переходники уже поступают в подразделения в ДНР и проходят обкатку в боевых условиях. "Настоящий миномет бьет точнее, чем ручной гранатомет, но зато гранатометом можно воспользоваться оперативнее. Это очень полезная вещь, когда идет ближний бой", - поделился своими наблюдениями с РИА Новости командир подразделения батальона "Пятнашка" с позывным "Учитель".
https://ria.ru/20230813/avtomat-1889789671.html
https://ria.ru/20230812/oruzhie-1889753817.html
донецкая народная республика
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/08/1877055013_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_8e94f9b1bee52e82599f2efd71a7be0d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, ак-47, безопасность
Донецкая Народная Республика, АК-47, Безопасность
Донецкие мастера "научили" автоматы запускать гранаты
Донецкие мастера изобрели уникальные переходники для автоматов и гранатометов
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Донецкие мастера придумали и запустили в кустарное производство специальные переходники, позволяющие запускать мины из гранатометов и гранаты из обычных автоматов, рассказал РИА Новости глава артели "Сепар" Виктор Межерицкий.
"Выстрелы (боеприпасы - ред.) от ручного гранатомета РПГ-7 сейчас активно используют для того, чтобы сбрасывать на противника с коптеров. В результате реактивные двигатели, которые идут в комплекте с выстрелами, откручивают за ненадобностью, они в большом количестве без дела валяются на позициях. Мы дали им вторую жизнь - прикручиваем к ним мины 82-го калибра и выстреливаем из гранатометов", - рассказал РИА Новости Межерицкий.
Обычный миномет выстреливает такой миной на расстояние до 3 километров. Гранатомет РПГ-7 - всего на 500-600 метров. Однако разведчики, выдвигаясь к позициям противника, не могут тащить миномет с собой, он слишком тяжелый. Обнаружив позиции противника, они должны связаться с минометным расчетом своего полка и передать ему вражеские координаты.
"Минометный расчет выстреливает по координатам, однако с первого-второго раза может и не попасть. Разведчики должны корректировать огонь. При этом минометчики должны менять позицию, так как противник их уже, скорее всего, засек и собирается открыть ответный огонь. Поменяв позицию, минометчики должны перенастраивать миномет, а разведчики - продолжать корректировать огонь. При этом еще могут быть проблемы со связью. Наше изобретение позволяет разведчикам самим вести прицельный огонь минами по "укрепам" противника", - рассказал Межерицкий.
Впрочем, для этого разведчикам придется брать с собой на боевое задание достаточно тяжелые мины.
"Калашников" разработал укороченный автомат АК-19 под патрон НАТО
Похожие устройства разработаны для метания ручных гранат РГД-5 и ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатометный) с помощью автомата
АК-47. Специальные переходники прикручиваются на ствол автомата, в них вставляется граната или ВОГ-17.
"Наше устройство позволяет кидать гранаты на 150-200 метров. Этого достаточно, чтобы оперативно закидать гранатами позиции противника и уйти", - рассказал Межерицкий.
Граната приводится в действие холостым патроном, которым заряжают автомат.
"Да, для этих же целей есть подствольные гранатометы, но они не у всех есть. А с нашими устройствами можно кидать гранаты из любого АК-47", - рассказал Межерицкий.
По его словам, разработанные им переходники уже поступают в подразделения в ДНР
и проходят обкатку в боевых условиях.
"Настоящий миномет бьет точнее, чем ручной гранатомет, но зато гранатометом можно воспользоваться оперативнее. Это очень полезная вещь, когда идет ближний бой", - поделился своими наблюдениями с РИА Новости командир подразделения батальона "Пятнашка" с позывным "Учитель".
В США пришли в восторг от российского оружия на Украине