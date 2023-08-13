https://ria.ru/20230813/oruzhie-1889803446.html

Донецкие мастера "научили" автоматы запускать гранаты

Донецкие мастера "научили" автоматы запускать гранаты - РИА Новости, 13.08.2023

Донецкие мастера "научили" автоматы запускать гранаты

Донецкие мастера придумали и запустили в кустарное производство специальные переходники, позволяющие запускать мины из гранатометов и гранаты из обычных... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T14:37

2023-08-13T14:37

2023-08-13T14:37

донецкая народная республика

ак-47

безопасность

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Донецкие мастера придумали и запустили в кустарное производство специальные переходники, позволяющие запускать мины из гранатометов и гранаты из обычных автоматов, рассказал РИА Новости глава артели "Сепар" Виктор Межерицкий. "Выстрелы (боеприпасы - ред.) от ручного гранатомета РПГ-7 сейчас активно используют для того, чтобы сбрасывать на противника с коптеров. В результате реактивные двигатели, которые идут в комплекте с выстрелами, откручивают за ненадобностью, они в большом количестве без дела валяются на позициях. Мы дали им вторую жизнь - прикручиваем к ним мины 82-го калибра и выстреливаем из гранатометов", - рассказал РИА Новости Межерицкий. Обычный миномет выстреливает такой миной на расстояние до 3 километров. Гранатомет РПГ-7 - всего на 500-600 метров. Однако разведчики, выдвигаясь к позициям противника, не могут тащить миномет с собой, он слишком тяжелый. Обнаружив позиции противника, они должны связаться с минометным расчетом своего полка и передать ему вражеские координаты. "Минометный расчет выстреливает по координатам, однако с первого-второго раза может и не попасть. Разведчики должны корректировать огонь. При этом минометчики должны менять позицию, так как противник их уже, скорее всего, засек и собирается открыть ответный огонь. Поменяв позицию, минометчики должны перенастраивать миномет, а разведчики - продолжать корректировать огонь. При этом еще могут быть проблемы со связью. Наше изобретение позволяет разведчикам самим вести прицельный огонь минами по "укрепам" противника", - рассказал Межерицкий. Впрочем, для этого разведчикам придется брать с собой на боевое задание достаточно тяжелые мины. Похожие устройства разработаны для метания ручных гранат РГД-5 и ВОГ-17 (выстрел осколочный гранатометный) с помощью автомата АК-47. Специальные переходники прикручиваются на ствол автомата, в них вставляется граната или ВОГ-17. "Наше устройство позволяет кидать гранаты на 150-200 метров. Этого достаточно, чтобы оперативно закидать гранатами позиции противника и уйти", - рассказал Межерицкий. Граната приводится в действие холостым патроном, которым заряжают автомат. "Да, для этих же целей есть подствольные гранатометы, но они не у всех есть. А с нашими устройствами можно кидать гранаты из любого АК-47", - рассказал Межерицкий. По его словам, разработанные им переходники уже поступают в подразделения в ДНР и проходят обкатку в боевых условиях. "Настоящий миномет бьет точнее, чем ручной гранатомет, но зато гранатометом можно воспользоваться оперативнее. Это очень полезная вещь, когда идет ближний бой", - поделился своими наблюдениями с РИА Новости командир подразделения батальона "Пятнашка" с позывным "Учитель".

https://ria.ru/20230813/avtomat-1889789671.html

https://ria.ru/20230812/oruzhie-1889753817.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецкая народная республика, ак-47, безопасность