https://ria.ru/20230813/ogon-1889790974.html
ВС России остановили для досмотра сухогруз, шедший на Украину
ВС России остановили для досмотра сухогруз, шедший на Украину - РИА Новости, 13.08.2023
ВС России остановили для досмотра сухогруз, шедший на Украину
Экипаж российского патрульного корабля "Василий Быков" открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть двигавшийся в украинский порт Измаил в Черном море... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:28
2023-08-13T12:28
2023-08-13T17:21
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
черное море
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Экипаж российского патрульного корабля "Василий Быков" открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть двигавшийся в украинский порт Измаил в Черном море сухогруз под флагом Палау, сообщили в Минобороны."Тринадцатого августа около 6:40 мск в юго-западной части Черного моря патрульным кораблем Черноморского флота "Василий Быков", осуществлявшим контроль судоходства, обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил", — рассказали в ведомстве.Капитан судна не отреагировал на требование остановиться для проверки возможной перевозки запрещенных грузов. Из-за этого российские моряки открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия для принудительной остановки сухогруза."В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля "Василий Быков" был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. По результатам радиопереговоров судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз", — добавили в министерстве.В ведомстве уточнили, что после завершения работы досмотровой группы на борту "Сукра Окан" судно продолжило движение в порт Измаил.Корабли Черноморского флота продолжают патрулирование в назначенных районах, заключили в министерстве.По информации Минобороны России 19 июля, после остановки зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора с полуночи 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.Как затем пояснили в МИД, в заявлении военного ведомства шла речь об осмотре судов, направляющихся в гавани соседней республики.Россия прекратила участие в зерновой сделке, так как не выполнялась вторая часть пакетных договоренностей, касающаяся условий, в том числе по обеспечению экспорта российских удобрений и другой продукции.
https://ria.ru/20230801/ataka-1887583576.html
https://ria.ru/20230722/blokada-1885638946.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), черное море
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Черное море
ВС России остановили для досмотра сухогруз, шедший на Украину
МО РФ: российский патруль открыл огонь для досмотра идущего на Украину сухогруза
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Экипаж российского патрульного корабля "Василий Быков" открыл предупредительный огонь, чтобы досмотреть двигавшийся в украинский порт Измаил в Черном море сухогруз под флагом Палау, сообщили в Минобороны.
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"Тринадцатого августа около 6:40 мск в юго-западной части Черного моря патрульным кораблем Черноморского флота "Василий Быков", осуществлявшим контроль судоходства, обнаружен сухогруз "Сукра Окан" под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил", — рассказали в ведомстве.
Капитан судна не отреагировал на требование остановиться для проверки возможной перевозки запрещенных грузов. Из-за этого российские моряки открыли предупредительный огонь из автоматического стрелкового оружия для принудительной остановки сухогруза.
"В целях досмотра сухогруза с борта патрульного корабля "Василий Быков" был поднят вертолет Ка-29 с группой российских военнослужащих. По результатам радиопереговоров судно застопорило ход, досмотровая группа высадилась на сухогруз", — добавили в министерстве.
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В ведомстве уточнили, что после завершения работы досмотровой группы на борту "Сукра Окан" судно продолжило движение в порт Измаил.
Корабли Черноморского флота продолжают патрулирование в назначенных районах, заключили в министерстве.
По информации Минобороны России 19 июля, после остановки зерновой сделки и сворачивания морского гуманитарного коридора с полуночи 20 июля все суда, следующие в Черном море в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.
Как затем пояснили в МИД, в заявлении военного ведомства шла речь об осмотре судов, направляющихся в гавани соседней республики.
Россия прекратила участие в зерновой сделке, так как не выполнялась вторая часть пакетных договоренностей, касающаяся условий, в том числе по обеспечению экспорта российских удобрений и другой продукции.
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