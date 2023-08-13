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Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции - РИА Новости, 13.08.2023
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06:09 13.08.2023 (обновлено: 08:41 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/obvinyaemyy-1889767612.html
Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции
Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции - РИА Новости, 13.08.2023
Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции
Третий обвиняемый в избиении участника специальной военной операции сам сдался полиции, рассказали в пресс-службе УМВД Забайкалья. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T06:09
2023-08-13T08:41
происшествия
забайкальский край
нерчинско-заводский район
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ЧИТА, 13 авг — РИА Новости. Третий обвиняемый в избиении участника специальной военной операции сам сдался полиции, рассказали в пресс-службе УМВД Забайкалья."Утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан. Сейчас с ним работают полицейские. В ближайшее время мужчина будет передан следственным органам", — говорится в сообщении.Как уточнили в ведомстве, полицейские на протяжении недели беспрерывно проводили оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленника, задействовав весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району и опытных оперативников уголовного розыска аппарата регионального УМВД."Прочесывались лесные массивы, проверялись дома и строения в близлежащих селах", — отметили в пресс-службе.Параллельно сотрудники полиции проводили работу с местными жителями и родственниками злоумышленника, которые могли обладать информацией о местах его возможного нахождения.По версии следствия, в ночь на 5 августа обвиняемый вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, злоумышленники нанесли одному из потерпевших несколько ударов по различным частям тела, сорвали с его одежды награды, а также повредили его автомобиль.При нападении пострадавший получил легкий вред здоровья. Сумма материального ущерба, по оценке следствия, составила более 800 тысяч рублей.Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил отправить участника военной операции на лечение в Читу. Навестив его в больнице, глава областной администрации сообщил, что пациент находится в удовлетворительном состоянии, обследования не показали следов черепно-мозговых травм.Полицейские уже задержали двоих из нападавших, их заключили под стражу. Расследуются три уголовных дела.
https://ria.ru/20230808/izbienie-1888842728.html
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происшествия, забайкальский край, нерчинско-заводский район
Происшествия, Забайкальский край, Нерчинско-Заводский район
Третий обвиняемый в избиении участника СВО в Забайкалье сдался полиции

Третий участник избиения ветерана СВО в Забайкалье сам сдался полиции

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкСотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя
Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции надевает наручники на правонарушителя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЧИТА, 13 авг — РИА Новости. Третий обвиняемый в избиении участника специальной военной операции сам сдался полиции, рассказали в пресс-службе УМВД Забайкалья.
«
"Утром 13 августа 43-летний гражданин явился в отдел полиции, где был задержан. Сейчас с ним работают полицейские. В ближайшее время мужчина будет передан следственным органам", — говорится в сообщении.
Как уточнили в ведомстве, полицейские на протяжении недели беспрерывно проводили оперативно-розыскные мероприятия по задержанию злоумышленника, задействовав весь личный состав пункта полиции по Нерчинско-Заводскому району и опытных оперативников уголовного розыска аппарата регионального УМВД.
"Прочесывались лесные массивы, проверялись дома и строения в близлежащих селах", — отметили в пресс-службе.
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Параллельно сотрудники полиции проводили работу с местными жителями и родственниками злоумышленника, которые могли обладать информацией о местах его возможного нахождения.
По версии следствия, в ночь на 5 августа обвиняемый вместе с другими соучастниками спровоцировал конфликт с двумя 36-летними мужчинами. Публично высказывая претензии по поводу участия мужчин в специальной военной операции, злоумышленники нанесли одному из потерпевших несколько ударов по различным частям тела, сорвали с его одежды награды, а также повредили его автомобиль.
При нападении пострадавший получил легкий вред здоровья. Сумма материального ущерба, по оценке следствия, составила более 800 тысяч рублей.
Губернатор Забайкалья Александр Осипов поручил отправить участника военной операции на лечение в Читу. Навестив его в больнице, глава областной администрации сообщил, что пациент находится в удовлетворительном состоянии, обследования не показали следов черепно-мозговых травм.
Полицейские уже задержали двоих из нападавших, их заключили под стражу. Расследуются три уголовных дела.
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