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Минобороны Франции заявило о завершении обучения шести тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 13.08.2023
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18:56 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/obuchenie-1889833741.html
Минобороны Франции заявило о завершении обучения шести тысяч солдат ВСУ
Минобороны Франции заявило о завершении обучения шести тысяч солдат ВСУ - РИА Новости, 13.08.2023
Минобороны Франции заявило о завершении обучения шести тысяч солдат ВСУ
Обучив шесть тысяч специалистов, Франция выполнила план на 2023 год по подготовке украинских солдат, сообщил глава министерства обороны Франции Себастьян... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T18:56
2023-08-13T18:56
украина
себастьян лекорню
нато
вооруженные силы украины
эммануэль макрон
франция
россия
сергей лавров
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ПАРИЖ, 13 авг - РИА Новости. Обучив шесть тысяч специалистов, Франция выполнила план на 2023 год по подготовке украинских солдат, сообщил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню. "Украинскому контрнаступлению требуется новое поколение солдат, которых необходимо обучать. В августе мы достигли поставленной на год цели по обучению 6 тысяч украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей", - заявил министр в интервью изданию Var Matin. Он отметил, что Франция продолжает оказывать активную военную поддержку Украине, в особенности в плане ПВО и поставок боеприпасов. "Правда в том, что контрнаступление поглощает огромное количество боеприпасов. Каждый месяц мы поставляем украинцам партию снарядов 155-го калибра", - сказал Лекорню. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж поставит Украине 50 ракет дальнего действия Scalp для "поддержки" наступления ВСУ. В июне Макрон заявил, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации. Париж уже поставил Киеву ряд 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Еще Украине были направлены ПЗРК Mistral и ПТРК Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
https://ria.ru/20230808/f-16-1888950467.html
https://ria.ru/20230808/obuchenie-1888834936.html
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украина, себастьян лекорню, нато, вооруженные силы украины, эммануэль макрон, франция, россия, сергей лавров
Украина, Себастьян Лекорню, НАТО, Вооруженные силы Украины, Эммануэль Макрон, Франция, Россия, Сергей Лавров
Минобороны Франции заявило о завершении обучения шести тысяч солдат ВСУ

Министр обороны Франции заявил о завершении обучения шести тысяч солдат ВСУ

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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ПАРИЖ, 13 авг - РИА Новости. Обучив шесть тысяч специалистов, Франция выполнила план на 2023 год по подготовке украинских солдат, сообщил глава министерства обороны Франции Себастьян Лекорню.
«
"Украинскому контрнаступлению требуется новое поколение солдат, которых необходимо обучать. В августе мы достигли поставленной на год цели по обучению 6 тысяч украинских солдат, распределенных между Францией и Польшей", - заявил министр в интервью изданию Var Matin.
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Он отметил, что Франция продолжает оказывать активную военную поддержку Украине, в особенности в плане ПВО и поставок боеприпасов.
«
"Правда в том, что контрнаступление поглощает огромное количество боеприпасов. Каждый месяц мы поставляем украинцам партию снарядов 155-го калибра", - сказал Лекорню.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Париж поставит Украине 50 ракет дальнего действия Scalp для "поддержки" наступления ВСУ. В июне Макрон заявил, что франко-итальянский зенитный ракетный комплекс SAMP/T доставлен на Украину и готов к эксплуатации.
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Париж уже поставил Киеву ряд 155-миллиметровых буксируемых гаубиц TRF1 и две системы ПВО Crotale. Также сообщалось, что Украина уже получила от Франции 18 артиллерийских установок CAESAR. Еще Украине были направлены ПЗРК Mistral и ПТРК Milan, около 60 бронетранспортеров и противотанковые мины HDP-2A2. Помимо вооружений Франция поставила Украине обмундирование, топливо, снаряды и патроны, аптечки и сухие пайки, средства радиационной, химической и биологический защиты.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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УкраинаСебастьян ЛекорнюНАТОВооруженные силы УкраиныЭммануэль МакронФранцияРоссияСергей Лавров
 
 
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