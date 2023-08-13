Украинские войска менее чем за час выпустили 34 снаряда по ДНР
СЦКК: Украинские войска менее чем за час выпустили 34 снаряда по ДНР
© РИА Новости / Таисия Воронцова | Перейти в медиабанкВоронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ
Воронка от взрыва, образовавшаяся в результате обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска с 5.35 по 6.26 воскресенья выпустили 34 снаряда по Донецку, Горловке и Озеряновке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
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"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 5.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства.
Позднее с 5.45 по 6.15 по городу выпущено еще 16 снарядов того же калибра, среди которых шесть кассетных.
Озеряновку украинские войска обстреляли в 6.05, по ней выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра.
Горловка подверглась обстрелам с 6.10 по 6.25, по ней выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.