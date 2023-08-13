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Украинские войска менее чем за час выпустили 34 снаряда по ДНР

Украинские войска менее чем за час выпустили 34 снаряда по ДНР - РИА Новости, 13.08.2023

Украинские войска менее чем за час выпустили 34 снаряда по ДНР

Украинские войска с 5.35 по 6.26 воскресенья выпустили 34 снаряда по Донецку, Горловке и Озеряновке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T06:39

2023-08-13T06:39

2023-08-13T06:39

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

украина

нато

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска с 5.35 по 6.26 воскресенья выпустили 34 снаряда по Донецку, Горловке и Озеряновке, сообщили в телеграм-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 5.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщениях представительства. Позднее с 5.45 по 6.15 по городу выпущено еще 16 снарядов того же калибра, среди которых шесть кассетных. Озеряновку украинские войска обстреляли в 6.05, по ней выпустили четыре снаряда калибром 152 миллиметра. Горловка подверглась обстрелам с 6.10 по 6.25, по ней выпустили 11 снарядов калибром 152 миллиметра. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230813/bespilotnik-1889766377.html

донецк

горловка

украина

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донецк, горловка, украина, нато, сцкк, происшествия