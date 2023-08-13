https://ria.ru/20230813/obstrel-1889834196.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.08.2023

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска за 30 минут выпустили 20 снарядов "натовского" калибра по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T18:58

2023-08-13T18:58

2023-08-13T18:58

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

украина

нато

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1f/1887304644_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_46b2e565cdac7c122fad236613716bb1.jpg

ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут выпустили 20 снарядов "натовского" калибра по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кроме того, представительство сообщило, что в 16.40 в Донецке (Куйбышевский район) было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, в 16.50 по Петровскому району Донецка было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров и в 17.00 по тому же району Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Киевский район расположен в северной части Донецка, Кировский - в юго-западной, Куйбышевский - в западной. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230813/drony-1889775555.html

https://ria.ru/20230523/ukraina-1873465497.html

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, украина, нато, сцкк