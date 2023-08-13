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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.08.2023
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18:58 13.08.2023
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 13.08.2023
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска за 30 минут выпустили 20 снарядов "натовского" калибра по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T18:58
2023-08-13T18:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
украина
нато
сцкк
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут выпустили 20 снарядов "натовского" калибра по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства. "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении. Кроме того, представительство сообщило, что в 16.40 в Донецке (Куйбышевский район) было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, в 16.50 по Петровскому району Донецка было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров и в 17.00 по тому же району Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров. Киевский район расположен в северной части Донецка, Кировский - в юго-западной, Куйбышевский - в западной. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230813/drony-1889775555.html
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в мире, донецк, украина, нато, сцкк
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Украина, НАТО, СЦКК
Украинские войска обстреляли Донецк

Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку 20 натовских снарядов

© РИА Новости / Давид НарманияПоследствия обстрела Донецка со стороны ВСУ
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Последствия обстрела Донецка со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Украинские войска за 30 минут выпустили 20 снарядов "натовского" калибра по районам Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в телеграм-канале ведомства.
«
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 16.30 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Галицыновка - город Донецк (Кировский и Куйбышевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.35 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Куйбышевский и Киевский районы): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров... 16.40 - населенный пункт Кураховка - город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении.
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Кроме того, представительство сообщило, что в 16.40 в Донецке (Куйбышевский район) было выпущено три снаряда калибра 155 миллиметров, в 16.50 по Петровскому району Донецка было выпущено четыре снаряда калибра 155 миллиметров и в 17.00 по тому же району Донецка было выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров.
Киевский район расположен в северной части Донецка, Кировский - в юго-западной, Куйбышевский - в западной. Петровский район находится на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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