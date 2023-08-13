https://ria.ru/20230813/obstrel-1889829826.html
В Донецке после обстрела обесточены две тысячи абонентов
В Донецке после обстрела обесточены две тысячи абонентов - РИА Новости, 13.08.2023
В Донецке после обстрела обесточены две тысячи абонентов
В Донецке из-за обстрела обесточены 2 тысячи абонентов, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в своем телеграм-канале. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T18:16
2023-08-13T18:16
2023-08-13T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. В Донецке из-за обстрела обесточены 2 тысячи абонентов, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в своем телеграм-канале."В 16:45, в результате очередного обстрела Донецка, обесточены 18 трансформаторных подстанций, 2000 бытовых абонентов в Куйбышевском районе города. Аварийно-восстановительные работы будут завершены как только позволит обстановка", - сообщило министерство.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Донецке после обстрела обесточены две тысячи абонентов
В Куйбышевском районе Донецке после обстрела обесточены две тысячи абонентов