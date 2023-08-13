https://ria.ru/20230813/obstrel-1889829826.html

В Донецке после обстрела обесточены две тысячи абонентов

В Донецке после обстрела обесточены две тысячи абонентов - РИА Новости, 13.08.2023

В Донецке после обстрела обесточены две тысячи абонентов

В Донецке из-за обстрела обесточены 2 тысячи абонентов, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в своем телеграм-канале. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T18:16

2023-08-13T18:16

2023-08-13T18:16

специальная военная операция на украине

в мире

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

вооруженные силы украины

украина

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. В Донецке из-за обстрела обесточены 2 тысячи абонентов, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в своем телеграм-канале."В 16:45, в результате очередного обстрела Донецка, обесточены 18 трансформаторных подстанций, 2000 бытовых абонентов в Куйбышевском районе города. Аварийно-восстановительные работы будут завершены как только позволит обстановка", - сообщило министерство.

https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html

донецк

донецкая народная республика

куйбышевский район

украина

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, вооруженные силы украины, украина