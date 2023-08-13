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В Донецке после обстрела обесточены две тысячи абонентов - РИА Новости, 13.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:16 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/obstrel-1889829826.html
В Донецке после обстрела обесточены две тысячи абонентов
В Донецке после обстрела обесточены две тысячи абонентов - РИА Новости, 13.08.2023
В Донецке после обстрела обесточены две тысячи абонентов
В Донецке из-за обстрела обесточены 2 тысячи абонентов, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в своем телеграм-канале. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T18:16
2023-08-13T18:16
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. В Донецке из-за обстрела обесточены 2 тысячи абонентов, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в своем телеграм-канале."В 16:45, в результате очередного обстрела Донецка, обесточены 18 трансформаторных подстанций, 2000 бытовых абонентов в Куйбышевском районе города. Аварийно-восстановительные работы будут завершены как только позволит обстановка", - сообщило министерство.
https://ria.ru/20230807/ukraina-1888498116.html
донецк
донецкая народная республика
куйбышевский район
украина
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в мире, донецк, донецкая народная республика, куйбышевский район, вооруженные силы украины, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Куйбышевский район, Вооруженные силы Украины, Украина
В Донецке после обстрела обесточены две тысячи абонентов

В Куйбышевском районе Донецке после обстрела обесточены две тысячи абонентов

Донецк после обстрела
Донецк после обстрела
Донецк после обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. В Донецке из-за обстрела обесточены 2 тысячи абонентов, сообщило министерство угля и энергетики ДНР в своем телеграм-канале.
«
"В 16:45, в результате очередного обстрела Донецка, обесточены 18 трансформаторных подстанций, 2000 бытовых абонентов в Куйбышевском районе города. Аварийно-восстановительные работы будут завершены как только позволит обстановка", - сообщило министерство.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкДонецкая Народная РеспубликаКуйбышевский районВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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