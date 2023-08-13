Рейтинг@Mail.ru
При обстреле Зайцево со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:42 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/obstrel-1889825214.html
При обстреле Зайцево со стороны ВСУ погиб человек
При обстреле Зайцево со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 13.08.2023
При обстреле Зайцево со стороны ВСУ погиб человек
Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:42
2023-08-13T17:42
специальная военная операция на украине
происшествия
зайцево
горловка
донецкая народная республика
иван приходько
стирол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5e8b790fe1dc54389c3be87fe64b68b8.jpg
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. "В результате обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны украинских бандформирований погиб мирный житель", - написал мэр. Ранее Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки двое мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Позднее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнили, что число пострадавших при обстреле поселка возросло до трех. СЦКК ранее сообщило, что в 8.20 мск украинские войска выпустили по Зайцево четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230813/obstrel-1889790425.html
https://ria.ru/20230813/donetsk-1889821978.html
зайцево
горловка
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1e/1752524040_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_8209a797053bb65fe4317a8b38de38d9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, зайцево, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, стирол
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Зайцево, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, Стирол
При обстреле Зайцево со стороны ВСУ погиб человек

Мэр Горловки: при обстреле Зайцево со стороны ВСУ погиб мирный житель

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Последствия обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.
"В результате обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны украинских бандформирований погиб мирный житель", - написал мэр.
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
При обстреле ВСУ поселка Зайцево пострадали три человека
Вчера, 12:22
Ранее Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки двое мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Позднее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнили, что число пострадавших при обстреле поселка возросло до трех. СЦКК ранее сообщило, что в 8.20 мск украинские войска выпустили по Зайцево четыре снаряда калибра 152 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Осколки снарядов - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
ВСУ обстреляли Донецк натовскими снарядами
Вчера, 17:12
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЗайцевоГорловкаДонецкая Народная РеспубликаИван ПриходькоСтирол
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала