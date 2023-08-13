https://ria.ru/20230813/obstrel-1889825214.html

При обстреле Зайцево со стороны ВСУ погиб человек

При обстреле Зайцево со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 13.08.2023

При обстреле Зайцево со стороны ВСУ погиб человек

Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T17:42

2023-08-13T17:42

2023-08-13T17:42

специальная военная операция на украине

происшествия

зайцево

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

стирол

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Мирный житель погиб в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. "В результате обстрела поселка Зайцево (Никитовский район Горловки) со стороны украинских бандформирований погиб мирный житель", - написал мэр. Ранее Иван Приходько сообщал, что в результате обстрела поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки двое мирных граждан получили ранения различной степени тяжести. Позднее в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), уточнили, что число пострадавших при обстреле поселка возросло до трех. СЦКК ранее сообщило, что в 8.20 мск украинские войска выпустили по Зайцево четыре снаряда калибра 152 миллиметра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230813/obstrel-1889790425.html

https://ria.ru/20230813/donetsk-1889821978.html

зайцево

горловка

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

происшествия, зайцево, горловка, донецкая народная республика, иван приходько, стирол