https://ria.ru/20230813/obstrel-1889817397.html

При обстреле села в Курской области пострадали три человека

При обстреле села в Курской области пострадали три человека - РИА Новости, 13.08.2023

При обстреле села в Курской области пострадали три человека

Украинские военные обстреляли село Волфино в Глушковском районе Курской области, есть пострадавшие, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T16:34

2023-08-13T16:34

2023-08-13T17:40

специальная военная операция на украине

происшествия

глушковский район

украина

брянская область

роман старовойт

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Волфино в Глушковском районе Курской области, есть пострадавшие, сообщил глава региона Роман Старовойт."Зафиксировано десять прилетов. Один из снарядов попал в жилой дом", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, осколочные ранения получили три мирных жителя. Их госпитализировали в центральную районную больницу. Старовойт подчеркнул, что пострадавшим окажут всю требующуюся помощь. При необходимости их перевезут в областную больницу.Глава региона также пообещал помочь в восстановлении жилого дома, в который попал снаряд.Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области. Эта местность регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.В Курской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.

https://ria.ru/20230810/obstrel-1889327724.html

https://ria.ru/20230808/obstrel-1888956479.html

глушковский район

украина

брянская область

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, глушковский район, украина, брянская область, роман старовойт