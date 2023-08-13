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При обстреле села в Курской области пострадали три человека - РИА Новости, 13.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:34 13.08.2023 (обновлено: 17:40 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/obstrel-1889817397.html
При обстреле села в Курской области пострадали три человека
При обстреле села в Курской области пострадали три человека - РИА Новости, 13.08.2023
При обстреле села в Курской области пострадали три человека
Украинские военные обстреляли село Волфино в Глушковском районе Курской области, есть пострадавшие, сообщил глава региона Роман Старовойт. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T16:34
2023-08-13T17:40
специальная военная операция на украине
происшествия
глушковский район
украина
брянская область
роман старовойт
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Волфино в Глушковском районе Курской области, есть пострадавшие, сообщил глава региона Роман Старовойт."Зафиксировано десять прилетов. Один из снарядов попал в жилой дом", — написал он в Telegram-канале.По словам губернатора, осколочные ранения получили три мирных жителя. Их госпитализировали в центральную районную больницу. Старовойт подчеркнул, что пострадавшим окажут всю требующуюся помощь. При необходимости их перевезут в областную больницу.Глава региона также пообещал помочь в восстановлении жилого дома, в который попал снаряд.Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области. Эта местность регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.В Курской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
https://ria.ru/20230810/obstrel-1889327724.html
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глушковский район
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происшествия, глушковский район, украина, брянская область, роман старовойт
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Глушковский район, Украина, Брянская область, Роман Старовойт
При обстреле села в Курской области пострадали три человека

Три мирных жителя села Волфино в Курской области пострадали при обстреле ВСУ

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Украинские военные обстреляли село Волфино в Глушковском районе Курской области, есть пострадавшие, сообщил глава региона Роман Старовойт.
«
"Зафиксировано десять прилетов. Один из снарядов попал в жилой дом", — написал он в Telegram-канале.
Разрушения после обстрела села украинскими военными - РИА Новости, 1920, 10.08.2023
ВСУ обстреляли село в Брянской области, есть погибшие
10 августа, 16:41
По словам губернатора, осколочные ранения получили три мирных жителя. Их госпитализировали в центральную районную больницу. Старовойт подчеркнул, что пострадавшим окажут всю требующуюся помощь. При необходимости их перевезут в областную больницу.
Глава региона также пообещал помочь в восстановлении жилого дома, в который попал снаряд.
Глушковский район — один из шести приграничных районов Курской области. Эта местность регулярно подвергается обстрелам со стороны Украины.
В Курской области до особого распоряжения бессрочно действует желтый уровень террористической опасности. Этот режим подразумевает усиление работы силовых органов, проведение досмотров на вокзалах и в людных местах, перевод медицинских организаций в режим повышенной готовности, усиленную охрану стратегических объектов.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияГлушковский районУкраинаБрянская областьРоман Старовойт
 
 
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