https://ria.ru/20230813/obstrel-1889790425.html
При обстреле ВСУ поселка Зайцево пострадали три человека
При обстреле ВСУ поселка Зайцево пострадали три человека - РИА Новости, 13.08.2023
При обстреле ВСУ поселка Зайцево пострадали три человека
Число пострадавших в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки возросло до трех человек, сообщило... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:22
2023-08-13T12:22
2023-08-13T12:22
специальная военная операция на украине
горловка
зайцево
донецкая народная республика
иван приходько
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки возросло до трех человек, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 августа по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Зайцево: на трассе в сторону Горловки ранены: женщины 1963 и 1952 года рождения, мужчина 1945 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье мэр Горловки Иван Приходько сообщал о двух пострадавших.
https://ria.ru/20230812/obstrel-1889758641.html
горловка
зайцево
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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горловка, зайцево, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Происшествия
При обстреле ВСУ поселка Зайцево пострадали три человека
Число пострадавших при обстреле ВСУ поселка Зайцево возросло до трех человек