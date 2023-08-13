https://ria.ru/20230813/obstrel-1889790425.html

При обстреле ВСУ поселка Зайцево пострадали три человека

При обстреле ВСУ поселка Зайцево пострадали три человека - РИА Новости, 13.08.2023

При обстреле ВСУ поселка Зайцево пострадали три человека

Число пострадавших в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки возросло до трех человек, сообщило... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T12:22

2023-08-13T12:22

2023-08-13T12:22

специальная военная операция на украине

горловка

зайцево

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 13 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате обстрела со стороны украинских войск поселка Зайцево в Никитовском районе Горловки возросло до трех человек, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), в своем телеграм-канале. "По оперативным линиям СЦКК ДНР за 13 августа по состоянию на 12:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах Республики: населенный пункт Зайцево: на трассе в сторону Горловки ранены: женщины 1963 и 1952 года рождения, мужчина 1945 года рождения", - говорится в сообщении. Ранее в воскресенье мэр Горловки Иван Приходько сообщал о двух пострадавших.

https://ria.ru/20230812/obstrel-1889758641.html

горловка

зайцево

донецкая народная республика

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Дарья Буймова

горловка, зайцево, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, происшествия