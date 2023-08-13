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ВСУ выпустили более 90 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 13.08.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:46 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/obstrel-1889779088.html
ВСУ выпустили более 90 снарядов по Херсонской области
ВСУ выпустили более 90 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 13.08.2023
ВСУ выпустили более 90 снарядов по Херсонской области
Украинские войска выпустили за сутки более 90 снарядов по городам Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T09:46
2023-08-13T09:46
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
днепр (город)
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили за сутки более 90 снарядов по городам Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Подстепное, Крынки, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днем украинские войска обстреляли Казачьи Лагеря, Раденск, Алёшки, Корсунку и Песчановку, выпустив по ним около 60 снарядов.
https://ria.ru/20230812/gaubitsa-1889677176.html
новая каховка
каховка
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новая каховка, каховка, днепр (город), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Днепр (город), Происшествия
ВСУ выпустили более 90 снарядов по Херсонской области

ВСУ выпустили за сутки более 90 снарядов по городам и селам Херсонской области

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела в одном из жилых районов Донецка
Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
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Последствия обстрела в одном из жилых районов Донецка. Архивное фото
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили за сутки более 90 снарядов по городам Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Подстепное, Крынки, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, накануне днем украинские войска обстреляли Казачьи Лагеря, Раденск, Алёшки, Корсунку и Песчановку, выпустив по ним около 60 снарядов.
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Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаКаховкаДнепр (город)Происшествия
 
 
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