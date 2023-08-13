https://ria.ru/20230813/obstrel-1889779088.html
ВСУ выпустили более 90 снарядов по Херсонской области
ВСУ выпустили более 90 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 13.08.2023
ВСУ выпустили более 90 снарядов по Херсонской области
Украинские войска выпустили за сутки более 90 снарядов по городам Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T09:46
2023-08-13T09:46
2023-08-13T09:46
специальная военная операция на украине
новая каховка
каховка
днепр (город)
происшествия
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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили за сутки более 90 снарядов по городам Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Подстепное, Крынки, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днем украинские войска обстреляли Казачьи Лагеря, Раденск, Алёшки, Корсунку и Песчановку, выпустив по ним около 60 снарядов.
https://ria.ru/20230812/gaubitsa-1889677176.html
новая каховка
каховка
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новая каховка, каховка, днепр (город), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, Каховка, Днепр (город), Происшествия
ВСУ выпустили более 90 снарядов по Херсонской области
ВСУ выпустили за сутки более 90 снарядов по городам и селам Херсонской области
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили за сутки более 90 снарядов по городам Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Подстепное, Крынки, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб.
По его словам, накануне днем украинские войска обстреляли Казачьи Лагеря, Раденск, Алёшки, Корсунку и Песчановку, выпустив по ним около 60 снарядов.
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