https://ria.ru/20230813/obstrel-1889779088.html

ВСУ выпустили более 90 снарядов по Херсонской области

ВСУ выпустили более 90 снарядов по Херсонской области - РИА Новости, 13.08.2023

ВСУ выпустили более 90 снарядов по Херсонской области

Украинские войска выпустили за сутки более 90 снарядов по городам Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T09:46

2023-08-13T09:46

2023-08-13T09:46

специальная военная операция на украине

новая каховка

каховка

днепр (город)

происшествия

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ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 13 авг - РИА Новости. Украинские войска выпустили за сутки более 90 снарядов по городам Новая Каховка, Каховка, Алёшки, Голая Пристань и окрестным селам, расположенным вдоль левого берега Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам в воскресенье представитель экстренных служб региона. "В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Подстепное, Крынки, выпустив в общей сложности 33 снаряда из ствольной артиллерии", - сказал представитель экстренных служб. По его словам, накануне днем украинские войска обстреляли Казачьи Лагеря, Раденск, Алёшки, Корсунку и Песчановку, выпустив по ним около 60 снарядов.

https://ria.ru/20230812/gaubitsa-1889677176.html

новая каховка

каховка

днепр (город)

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Дарья Буймова

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Дарья Буймова

новая каховка, каховка, днепр (город), происшествия