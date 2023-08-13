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ВСУ бросили раненых товарищей после провальной атаки у Первомайского - РИА Новости, 13.08.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:04 13.08.2023 (обновлено: 06:13 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/oborona-1889767111.html
ВСУ бросили раненых товарищей после провальной атаки у Первомайского
ВСУ бросили раненых товарищей после провальной атаки у Первомайского - РИА Новости, 13.08.2023
ВСУ бросили раненых товарищей после провальной атаки у Первомайского
ВСУ бросили раненых товарищей после провальной попытки захватить позиции российской армии у поселка Первомайское на Авдеевском направлении в ДНР, рассказал РИА... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T06:04
2023-08-13T06:13
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
запорожская область
вооруженные силы украины
царские волки
безопасность
вооруженные силы рф
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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. ВСУ бросили раненых товарищей после провальной попытки захватить позиции российской армии у поселка Первомайское на Авдеевском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости разведчик-доброволец с позывным "Ганс"."На этой неделе ВСУ пятью группами по 10-12 человек атаковали передовые позиции поселка Первомайское. Всю ночь они пытались выйти от огня нашей артиллерии. Утром за ними приехала машина эвакуации", — заявил собеседник агентства.На предоставленных им в распоряжение РИА Новости кадрах зафиксирована работа российского взвода БПЛА, бойцы которого заметили машину ВСУ и одним выстрелом миномета поразили место, где засели оставшиеся украинские военные. &quot;Точным выстрелом был уничтожен дом, в котором прятались остатки бойцов ВСУ. Также по мощности взрыва можно сказать, что был подорван боекомплект&quot;, — отметил &quot;Ганс&quot;.Как видно на видеокадрах и следует из пояснения разведчика, приехавшая украинская эвакуационная машина в итоге быстро скрылась в обратном направлении, бросив раненых на месте обстрела.Это не первый подобный случай за последний месяц. В минувшую пятницу замкомбрига российской добровольческой бригады "Царские волки" показал РИА Новости видеокадры, на которых эвакуационная группа украинских войск на Запорожском направлении бросила умирать своих тяжелораненых товарищей, которые сами не могли подойти к бронемашине.Ранее о похожем случае на Ореховском направлении сообщили агентству бойцы армейского спецназа "Осман", показав кадры, на которых видно, как приехавший эвакуировать украинских боевиков пикап оставляет раненых.
https://ria.ru/20230726/dobrovoltsy-1886287159.html
россия
донецкая народная республика
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россия, донецкая народная республика, запорожская область, вооруженные силы украины, царские волки, безопасность, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донецкая Народная Республика, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Царские волки, Безопасность, Вооруженные силы РФ
ВСУ бросили раненых товарищей после провальной атаки у Первомайского

Разведчик: ВСУ провалили атаку на Первомайское и бросили раненых

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в зоне СВО
Военнослужащий в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Военнослужащий в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 13 авг — РИА Новости. ВСУ бросили раненых товарищей после провальной попытки захватить позиции российской армии у поселка Первомайское на Авдеевском направлении в ДНР, рассказал РИА Новости разведчик-доброволец с позывным "Ганс".
"На этой неделе ВСУ пятью группами по 10-12 человек атаковали передовые позиции поселка Первомайское. Всю ночь они пытались выйти от огня нашей артиллерии. Утром за ними приехала машина эвакуации", — заявил собеседник агентства.
На предоставленных им в распоряжение РИА Новости кадрах зафиксирована работа российского взвода БПЛА, бойцы которого заметили машину ВСУ и одним выстрелом миномета поразили место, где засели оставшиеся украинские военные.
«

"Точным выстрелом был уничтожен дом, в котором прятались остатки бойцов ВСУ. Также по мощности взрыва можно сказать, что был подорван боекомплект", — отметил "Ганс".

Как видно на видеокадрах и следует из пояснения разведчика, приехавшая украинская эвакуационная машина в итоге быстро скрылась в обратном направлении, бросив раненых на месте обстрела.
Это не первый подобный случай за последний месяц. В минувшую пятницу замкомбрига российской добровольческой бригады "Царские волки" показал РИА Новости видеокадры, на которых эвакуационная группа украинских войск на Запорожском направлении бросила умирать своих тяжелораненых товарищей, которые сами не могли подойти к бронемашине.
Ранее о похожем случае на Ореховском направлении сообщили агентству бойцы армейского спецназа "Осман", показав кадры, на которых видно, как приехавший эвакуировать украинских боевиков пикап оставляет раненых.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныЦарские волкиБезопасностьВооруженные силы РФ
 
 
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