Представители Нигерии выступили против интервенции в Нигер, сообщают СМИ
RFI: представители Нигерии в парламенте ЭКОВАС не поддержали интервенцию в Нигер
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Представители Нигерии в парламенте Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе внеочередной сессии выступили против военной интервенции в Нигер.
Согласно радиостанции RFI, 23 члена парламента из 115 приняли участие в виртуальных дискуссиях в субботу.
"Мохаммед Али Ндуме, сенатор... из Нигерии, заявил, что его страна не может принимать участие в войне без одобрения не только Национальной ассамблеи (Нигерии), но и Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении радиостанции.
По информации издания Vanguard, заместитель спикера парламента ЭКОВАС нигерийский политик Идрис Васе обвинил президента страны Болу Тинубу в том, что он в одностороннем порядке закрыл границу с Нигером и прекратил подачу электричества в соседнее государство без одобрения парламента. Он считает, что "коррумпированные" военачальники региона хотят вторгнуться в Нигер из-за стремления к экономической выгоде. Однако, добавил Васе, любая война в Нигере будет иметь негативные последствия для "60% Нигерии".
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.