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Представители Нигерии выступили против интервенции в Нигер, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
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17:45 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/nigeriya-1889825669.html
Представители Нигерии выступили против интервенции в Нигер, сообщают СМИ
Представители Нигерии выступили против интервенции в Нигер, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
Представители Нигерии выступили против интервенции в Нигер, сообщают СМИ
Представители Нигерии в парламенте Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе внеочередной сессии выступили против военной интервенции в... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:45
2023-08-13T17:45
переворот в нигере — 2023
в мире
нигер
нигерия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Представители Нигерии в парламенте Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе внеочередной сессии выступили против военной интервенции в Нигер. Согласно радиостанции RFI, 23 члена парламента из 115 приняли участие в виртуальных дискуссиях в субботу. "Мохаммед Али Ндуме, сенатор... из Нигерии, заявил, что его страна не может принимать участие в войне без одобрения не только Национальной ассамблеи (Нигерии), но и Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении радиостанции. По информации издания Vanguard, заместитель спикера парламента ЭКОВАС нигерийский политик Идрис Васе обвинил президента страны Болу Тинубу в том, что он в одностороннем порядке закрыл границу с Нигером и прекратил подачу электричества в соседнее государство без одобрения парламента. Он считает, что "коррумпированные" военачальники региона хотят вторгнуться в Нигер из-за стремления к экономической выгоде. Однако, добавил Васе, любая война в Нигере будет иметь негативные последствия для "60% Нигерии". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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4.7
96
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переворот в нигере — 2023, в мире, нигер, нигерия
Переворот в Нигере — 2023, В мире, Нигер, Нигерия
Представители Нигерии выступили против интервенции в Нигер, сообщают СМИ

RFI: представители Нигерии в парламенте ЭКОВАС не поддержали интервенцию в Нигер

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Представители Нигерии в парламенте Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе внеочередной сессии выступили против военной интервенции в Нигер.
Согласно радиостанции RFI, 23 члена парламента из 115 приняли участие в виртуальных дискуссиях в субботу.
"Мохаммед Али Ндуме, сенатор... из Нигерии, заявил, что его страна не может принимать участие в войне без одобрения не только Национальной ассамблеи (Нигерии), но и Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении радиостанции.
По информации издания Vanguard, заместитель спикера парламента ЭКОВАС нигерийский политик Идрис Васе обвинил президента страны Болу Тинубу в том, что он в одностороннем порядке закрыл границу с Нигером и прекратил подачу электричества в соседнее государство без одобрения парламента. Он считает, что "коррумпированные" военачальники региона хотят вторгнуться в Нигер из-за стремления к экономической выгоде. Однако, добавил Васе, любая война в Нигере будет иметь негативные последствия для "60% Нигерии".
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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Переворот в Нигере — 2023В миреНигерНигерия
 
 
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