https://ria.ru/20230813/nigeriya-1889825669.html

Представители Нигерии выступили против интервенции в Нигер, сообщают СМИ

Представители Нигерии выступили против интервенции в Нигер, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.08.2023

Представители Нигерии выступили против интервенции в Нигер, сообщают СМИ

Представители Нигерии в парламенте Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе внеочередной сессии выступили против военной интервенции в... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T17:45

2023-08-13T17:45

2023-08-13T17:45

переворот в нигере — 2023

в мире

нигер

нигерия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888109442_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_42069197bfdb1bfe9e1970dfd0d04312.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Представители Нигерии в парламенте Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в ходе внеочередной сессии выступили против военной интервенции в Нигер. Согласно радиостанции RFI, 23 члена парламента из 115 приняли участие в виртуальных дискуссиях в субботу. "Мохаммед Али Ндуме, сенатор... из Нигерии, заявил, что его страна не может принимать участие в войне без одобрения не только Национальной ассамблеи (Нигерии), но и Совета Безопасности ООН", - говорится в сообщении радиостанции. По информации издания Vanguard, заместитель спикера парламента ЭКОВАС нигерийский политик Идрис Васе обвинил президента страны Болу Тинубу в том, что он в одностороннем порядке закрыл границу с Нигером и прекратил подачу электричества в соседнее государство без одобрения парламента. Он считает, что "коррумпированные" военачальники региона хотят вторгнуться в Нигер из-за стремления к экономической выгоде. Однако, добавил Васе, любая война в Нигере будет иметь негативные последствия для "60% Нигерии". Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230813/niger-1889788553.html

нигер

нигерия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

переворот в нигере — 2023, в мире, нигер, нигерия