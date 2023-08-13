https://ria.ru/20230813/niger-1889820725.html

Того выступило против военной интервенции в Нигер, сообщают СМИ

Того выступило против военной интервенции в Нигер, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.08.2023

Того выступило против военной интервенции в Нигер, сообщают СМИ

Того, государство-член Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), выступает против военного вмешательства в дела Нигера и считает, что необходимо РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T17:03

2023-08-13T17:03

2023-08-13T17:03

в мире

нигер

кот-д'ивуар

западная африка

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

того

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Того, государство-член Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), выступает против военного вмешательства в дела Нигера и считает, что необходимо добиваться урегулирования ситуации путем переговоров, сообщает радиостанция RFI. "Тоголезцы не поддерживают военное вмешательство, они за переговоры, чтобы двигаться вперед", - говорится в сообщении радиостанции, которая ссылается на осведомленный анонимный источник. Представители Того как минимум дважды говорили с нигерскими мятежниками, добавляет RFI. По данным радиостанции, они потребовали освобождения смещенного президента Мохамеда Базума и начала переговоров. Ранее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230813/niger-1889801289.html

https://ria.ru/20230813/niger-1889780015.html

нигер

кот-д'ивуар

западная африка

того

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Дарья Буймова

в мире, нигер, кот-д'ивуар, западная африка, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, того