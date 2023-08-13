Того выступило против военной интервенции в Нигер, сообщают СМИ
RFI: входящее в ЭКОВАС Того выступило против военной интервенции в Нигер
© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Того, государство-член Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), выступает против военного вмешательства в дела Нигера и считает, что необходимо добиваться урегулирования ситуации путем переговоров, сообщает радиостанция RFI.
"Тоголезцы не поддерживают военное вмешательство, они за переговоры, чтобы двигаться вперед", - говорится в сообщении радиостанции, которая ссылается на осведомленный анонимный источник.
Представители Того как минимум дважды говорили с нигерскими мятежниками, добавляет RFI. По данным радиостанции, они потребовали освобождения смещенного президента Мохамеда Базума и начала переговоров.
Ранее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.