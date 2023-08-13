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Того выступило против военной интервенции в Нигер, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
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17:03 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/niger-1889820725.html
Того выступило против военной интервенции в Нигер, сообщают СМИ
Того выступило против военной интервенции в Нигер, сообщают СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
Того выступило против военной интервенции в Нигер, сообщают СМИ
Того, государство-член Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), выступает против военного вмешательства в дела Нигера и считает, что необходимо РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:03
2023-08-13T17:03
в мире
нигер
кот-д'ивуар
западная африка
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
того
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Того, государство-член Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), выступает против военного вмешательства в дела Нигера и считает, что необходимо добиваться урегулирования ситуации путем переговоров, сообщает радиостанция RFI. "Тоголезцы не поддерживают военное вмешательство, они за переговоры, чтобы двигаться вперед", - говорится в сообщении радиостанции, которая ссылается на осведомленный анонимный источник. Представители Того как минимум дважды говорили с нигерскими мятежниками, добавляет RFI. По данным радиостанции, они потребовали освобождения смещенного президента Мохамеда Базума и начала переговоров. Ранее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230813/niger-1889801289.html
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нигер
кот-д'ивуар
западная африка
того
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Дарья Буймова
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
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в мире, нигер, кот-д'ивуар, западная африка, мохамед базум, переворот в нигере — 2023, того
В мире, Нигер, Кот-д'Ивуар, Западная Африка, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023, Того
Того выступило против военной интервенции в Нигер, сообщают СМИ

RFI: входящее в ЭКОВАС Того выступило против военной интервенции в Нигер

© AP Photo / Sam MednickСторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники военных мятежников во время демонстрации в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Того, государство-член Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), выступает против военного вмешательства в дела Нигера и считает, что необходимо добиваться урегулирования ситуации путем переговоров, сообщает радиостанция RFI.
"Тоголезцы не поддерживают военное вмешательство, они за переговоры, чтобы двигаться вперед", - говорится в сообщении радиостанции, которая ссылается на осведомленный анонимный источник.
Сторонники Национального совета по защите отечества играют на музыкальных инструментах в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Делегация мятежников Нигера попросила у Гвинеи усиленной поддержки
Вчера, 14:13
Представители Того как минимум дважды говорили с нигерскими мятежниками, добавляет RFI. По данным радиостанции, они потребовали освобождения смещенного президента Мохамеда Базума и начала переговоров.
Ранее президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара заявил, что ЭКОВАС поддержало скорейшее начало операции по военной интервенции в Нигер.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
Глава мятежников Нигера встретился с делегацией из Нигерии
Вчера, 09:58
 
В миреНигерКот-д'ИвуарЗападная АфрикаМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023Того
 
 
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