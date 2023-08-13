Делегация мятежников Нигера попросила у Гвинеи усиленной поддержки
Делегация военных из Нигера попросила у властей Гвинеи усилить поддержку страны
© AP Photo / Sam MednickСторонники Национального совета по защите отечества играют на музыкальных инструментах в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники Национального совета по защите отечества играют на музыкальных инструментах в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Делегация военных, пришедших к власти в Нигере, во время визита в Конакри попросила у властей Гвинеи усилить поддержку страны, сообщил гвинейская телерадиовещательная компания RTG.
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"Глава нигерской делегации бригадный генерал Мусса Салау Барму подчеркнул, что Нигер не только выражает благодарность, но и просит усиленной поддержки со стороны Гвинеи, чтобы противостоять грядущим вызовам", — говорится в материале телеканала.
Делегацию принял президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя.
Ранее Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку новых властей в Нигере, заявив, что ждет от них гарантий стабильности и согласия в стране.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) осудили переворот.
В начале августа участники ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. В четверг главы государств организации поддержали скорейшее начало интервенции в страну. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники штабов обороны стран ЭКОВАС "проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов".