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Делегация мятежников Нигера попросила у Гвинеи усиленной поддержки - РИА Новости, 13.08.2023
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14:13 13.08.2023 (обновлено: 14:57 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/niger-1889801289.html
Делегация мятежников Нигера попросила у Гвинеи усиленной поддержки
Делегация мятежников Нигера попросила у Гвинеи усиленной поддержки - РИА Новости, 13.08.2023
Делегация мятежников Нигера попросила у Гвинеи усиленной поддержки
Делегация военных, пришедших к власти в Нигере, во время визита в Конакри попросила у властей Гвинеи усилить поддержку страны, сообщил гвинейская... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T14:13
2023-08-13T14:57
в мире
нигер
гвинея
конакри (город)
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Делегация военных, пришедших к власти в Нигере, во время визита в Конакри попросила у властей Гвинеи усилить поддержку страны, сообщил гвинейская телерадиовещательная компания RTG. "Глава нигерской делегации бригадный генерал Мусса Салау Барму подчеркнул, что Нигер не только выражает благодарность, но и просит усиленной поддержки со стороны Гвинеи, чтобы противостоять грядущим вызовам", — говорится в материале телеканала.Делегацию принял президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя. Ранее Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку новых властей в Нигере, заявив, что ждет от них гарантий стабильности и согласия в стране. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) осудили переворот. В начале августа участники ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. В четверг главы государств организации поддержали скорейшее начало интервенции в страну. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники штабов обороны стран ЭКОВАС "проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов".
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нигер
гвинея
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в мире, нигер, гвинея, конакри (город), мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Гвинея, Конакри (город), Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Делегация мятежников Нигера попросила у Гвинеи усиленной поддержки

Делегация военных из Нигера попросила у властей Гвинеи усилить поддержку страны

© AP Photo / Sam MednickСторонники Национального совета по защите отечества играют на музыкальных инструментах в Ниамее, Нигер
Сторонники Национального совета по защите отечества играют на музыкальных инструментах в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сторонники Национального совета по защите отечества играют на музыкальных инструментах в Ниамее, Нигер. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Делегация военных, пришедших к власти в Нигере, во время визита в Конакри попросила у властей Гвинеи усилить поддержку страны, сообщил гвинейская телерадиовещательная компания RTG.
«
"Глава нигерской делегации бригадный генерал Мусса Салау Барму подчеркнул, что Нигер не только выражает благодарность, но и просит усиленной поддержки со стороны Гвинеи, чтобы противостоять грядущим вызовам", — говорится в материале телеканала.
Делегацию принял президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя.
Ранее Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку новых властей в Нигере, заявив, что ждет от них гарантий стабильности и согласия в стране.
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В начале августа участники ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. В четверг главы государств организации поддержали скорейшее начало интервенции в страну. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники штабов обороны стран ЭКОВАС "проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов".
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В миреНигерГвинеяКонакри (город)Мохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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