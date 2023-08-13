https://ria.ru/20230813/niger-1889801289.html

Делегация мятежников Нигера попросила у Гвинеи усиленной поддержки

Делегация мятежников Нигера попросила у Гвинеи усиленной поддержки - РИА Новости, 13.08.2023

Делегация мятежников Нигера попросила у Гвинеи усиленной поддержки

Делегация военных, пришедших к власти в Нигере, во время визита в Конакри попросила у властей Гвинеи усилить поддержку страны, сообщил гвинейская... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T14:13

2023-08-13T14:13

2023-08-13T14:57

в мире

нигер

гвинея

конакри (город)

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Делегация военных, пришедших к власти в Нигере, во время визита в Конакри попросила у властей Гвинеи усилить поддержку страны, сообщил гвинейская телерадиовещательная компания RTG. "Глава нигерской делегации бригадный генерал Мусса Салау Барму подчеркнул, что Нигер не только выражает благодарность, но и просит усиленной поддержки со стороны Гвинеи, чтобы противостоять грядущим вызовам", — говорится в материале телеканала.Делегацию принял президент переходного периода Гвинеи Мамади Думбуя. Ранее Гвинея стала первой страной, выступившей в поддержку новых властей в Нигере, заявив, что ждет от них гарантий стабильности и согласия в стране. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация ЭКОВАС (Экономическое сообщество стран Западной Африки) осудили переворот. В начале августа участники ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер. В четверг главы государств организации поддержали скорейшее начало интервенции в страну. Это решение поддержали США и Франция. При этом уточнялось, что начальники штабов обороны стран ЭКОВАС "проведут еще несколько конференций для окончательного уточнения вопросов".

https://ria.ru/20230813/niger-1889788553.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, гвинея, конакри (город), мохамед базум, переворот в нигере — 2023