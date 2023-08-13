Профсоюзы Нигера поддержали военных, пришедших к власти
Объединение профсоюзов трудящихся Нигера выразило поддержку мятежникам
© AFP 2023Сторонники Национального совета Нигера по охране родины (CNSP) держит плакат с фотографией генерала Абдурахамана Тиани в Ниамее
Сторонники Национального совета Нигера по охране родины (CNSP) держит плакат с фотографией генерала Абдурахамана Тиани в Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Центральный совет объединения профсоюзов трудящихся Нигера (USTN) и коллектив бывших членов профсоюзов Нигера поддерживают "Национальный совет по защите отечества", который пришел к власти в стране, говорится в коммюнике, с которыми выступили главы этих организаций, оно было зачитано в эфире телеканала RTN.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума.
"Центральный совет объединения профсоюзов трудящихся Нигера… призывает "Национальный совет по защите отечества" продолжать свою патриотическую борьбу против небезопасности и на благо сохранения территориальной целостности", - указано в коммюнике.
Организации также осудили Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) за введенные против Нигера санкции. Коллектив бывших членов профсоюзов Нигера осудил Францию за ее империализм.
ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.