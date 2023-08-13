https://ria.ru/20230813/niger-1889788553.html

Профсоюзы Нигера поддержали военных, пришедших к власти

Профсоюзы Нигера поддержали военных, пришедших к власти - РИА Новости, 13.08.2023

Профсоюзы Нигера поддержали военных, пришедших к власти

Центральный совет объединения профсоюзов трудящихся Нигера (USTN) и коллектив бывших членов профсоюзов Нигера поддерживают "Национальный совет по защите... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T12:10

2023-08-13T12:10

2023-08-13T12:10

в мире

нигер

франция

западная африка

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0a/1889208922_0:160:3074:1889_1920x0_80_0_0_eece2351c3addaf54cf3e7df5f3ac932.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Центральный совет объединения профсоюзов трудящихся Нигера (USTN) и коллектив бывших членов профсоюзов Нигера поддерживают "Национальный совет по защите отечества", который пришел к власти в стране, говорится в коммюнике, с которыми выступили главы этих организаций, оно было зачитано в эфире телеканала RTN.Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. "Центральный совет объединения профсоюзов трудящихся Нигера… призывает "Национальный совет по защите отечества" продолжать свою патриотическую борьбу против небезопасности и на благо сохранения территориальной целостности", - указано в коммюнике. Организации также осудили Экономическое сообщество западноафриканских государств (ЭКОВАС) и Западноафриканский экономический и валютный союз (ЗАЭВС) за введенные против Нигера санкции. Коллектив бывших членов профсоюзов Нигера осудил Францию за ее империализм. ЭКОВАС ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230813/niger-1889780015.html

https://ria.ru/20230812/sanktsii-1889754670.html

нигер

франция

западная африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, франция, западная африка, мохамед базум, переворот в нигере — 2023