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Глава мятежников Нигера встретился с делегацией из Нигерии - РИА Новости, 13.08.2023
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09:58 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/niger-1889780015.html
Глава мятежников Нигера встретился с делегацией из Нигерии
Глава мятежников Нигера встретился с делегацией из Нигерии - РИА Новости, 13.08.2023
Глава мятежников Нигера встретился с делегацией из Нигерии
Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани провел встречу с делегацией религиозных лидеров из... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T09:58
2023-08-13T09:58
в мире
нигер
нигерия
западная африка
мохамед базум
переворот в нигере — 2023
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани провел встречу с делегацией религиозных лидеров из Нигерии, заявил им о необходимости отмены введенных против страны санкций. Об этом сообщает телеканал RTN.Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. "Глава страны поручил им (религиозным лидерам) объяснить все, что мы хотели бы видеть в ближайшие дни, то есть отмену этих мер, которые бесчеловечны..., неприемлемы", - приводит телеканал RTN слова нового премьера Нигера Ламина Зейна Али Махамана. Он также добавил, что новые власти Нигера открыты для посреднических усилий с целью нормализации ситуации. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
https://ria.ru/20230812/sanktsii-1889754670.html
https://ria.ru/20230812/niger-1889747368.html
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нигерия
западная африка
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в мире, нигер, нигерия, западная африка, мохамед базум, переворот в нигере — 2023
В мире, Нигер, Нигерия, Западная Африка, Мохамед Базум, Переворот в Нигере — 2023
Глава мятежников Нигера встретился с делегацией из Нигерии

Глава мятежников Нигера на встрече с делегацией Нигерии призвал отменить санкции

© AP PhotoВоенные в Ниамее
Военные в Ниамее - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo
Военные в Ниамее. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани провел встречу с делегацией религиозных лидеров из Нигерии, заявил им о необходимости отмены введенных против страны санкций. Об этом сообщает телеканал RTN.
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
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"Глава страны поручил им (религиозным лидерам) объяснить все, что мы хотели бы видеть в ближайшие дни, то есть отмену этих мер, которые бесчеловечны..., неприемлемы", - приводит телеканал RTN слова нового премьера Нигера Ламина Зейна Али Махамана.
Он также добавил, что новые власти Нигера открыты для посреднических усилий с целью нормализации ситуации.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.
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В миреНигерНигерияЗападная АфрикаМохамед БазумПереворот в Нигере — 2023
 
 
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