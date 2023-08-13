https://ria.ru/20230813/niger-1889780015.html

Глава мятежников Нигера встретился с делегацией из Нигерии

Глава мятежников Нигера встретился с делегацией из Нигерии - РИА Новости, 13.08.2023

Глава мятежников Нигера встретился с делегацией из Нигерии

Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани провел встречу с делегацией религиозных лидеров из... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T09:58

2023-08-13T09:58

2023-08-13T09:58

в мире

нигер

нигерия

западная африка

мохамед базум

переворот в нигере — 2023

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани провел встречу с делегацией религиозных лидеров из Нигерии, заявил им о необходимости отмены введенных против страны санкций. Об этом сообщает телеканал RTN.Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером. "Глава страны поручил им (религиозным лидерам) объяснить все, что мы хотели бы видеть в ближайшие дни, то есть отмену этих мер, которые бесчеловечны..., неприемлемы", - приводит телеканал RTN слова нового премьера Нигера Ламина Зейна Али Махамана. Он также добавил, что новые власти Нигера открыты для посреднических усилий с целью нормализации ситуации. Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.

https://ria.ru/20230812/sanktsii-1889754670.html

https://ria.ru/20230812/niger-1889747368.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, нигер, нигерия, западная африка, мохамед базум, переворот в нигере — 2023