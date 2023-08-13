Глава мятежников Нигера встретился с делегацией из Нигерии
Глава мятежников Нигера на встрече с делегацией Нигерии призвал отменить санкции
© AP PhotoВоенные в Ниамее
© AP Photo
Военные в Ниамее. Архивное фото
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Глава правящего в Нигере "Национального совета по защите отечества" (CNSP), генерал Абдурахман Тчиани провел встречу с делегацией религиозных лидеров из Нигерии, заявил им о необходимости отмены введенных против страны санкций. Об этом сообщает телеканал RTN.
Экономическое сообщество стран Западной Африки (ЭКОВАС) ранее объявило, что приостанавливает финансовую помощь Нигеру, а также вводит запрет на передвижение и замораживает активы участников мятежа, членов их семей и всех лиц, соглашающихся "принимать участие в институтах", созданных мятежными военными. Также были закрыты границы и приостановлены коммерческие и финансовые транзакции между странами сообщества и Нигером.
"Глава страны поручил им (религиозным лидерам) объяснить все, что мы хотели бы видеть в ближайшие дни, то есть отмену этих мер, которые бесчеловечны..., неприемлемы", - приводит телеканал RTN слова нового премьера Нигера Ламина Зейна Али Махамана.
Он также добавил, что новые власти Нигера открыты для посреднических усилий с целью нормализации ситуации.
Военные Нигера в конце июля объявили по национальному телевидению об отстранении от власти президента Мохамеда Базума. Лидеры большинства западных стран и региональная организация Экономическое сообщество стран Западной Африки осудили переворот. В начале августа участники в ЭКОВАС приняли план на случай военной интервенции в Нигер.