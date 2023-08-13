https://ria.ru/20230813/nato-1889839941.html

В США заявили, что Байдена удивил ответ Путина на маневр НАТО в Прибалтике

В США заявили, что Байдена удивил ответ Путина на маневр НАТО в Прибалтике - РИА Новости, 13.08.2023

В США заявили, что Байдена удивил ответ Путина на маневр НАТО в Прибалтике

Совместные учения российского и китайского военно-морских флотов у берегов Аляски удивили американское руководство, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T19:46

2023-08-13T19:46

2023-08-13T19:46

политика

китай

министерство обороны сша

нато

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Совместные учения российского и китайского военно-морских флотов у берегов Аляски удивили американское руководство, заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.Он отметил, что многие годы Москва наблюдала, как НАТО проводит маневры в Балтийском море и переносит их все ближе и ближе к российским границам. В Кремле неоднократно предупреждали Запад об опасности таких действий и просили проводить учения вдали от своих рубежей, но в Вашингтоне игнорировали эти требования, напомнил офицер. Такая же ситуация возникла и у берегов Китая, уточнил он."Мысль о том, что мы когда-нибудь остановимся, абсурдна, поэтому русские и китайцы <…> начали учения в северной части Тихого океана, довольно далеко от территориальных вод США, но в том месте, где они никогда не проводили их ранее. Тот факт, что Китай и Россия могут осуществлять такие совместные операции, вызвал удивление", — сказал полковник.По его словам, в Вашингтоне не ожидали такого шага от Москвы и Пекина.В конце июля Россия и Китай приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования​ акватории Тихого океана. По информации The Wall Street Journal, 11 кораблей подошли к Алеутским островам, но не заходили в территориальные воды США. Тем не менее это вызвало беспокойство в Штатах.

https://ria.ru/20230813/polsha-1889833605.html

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политика, китай, министерство обороны сша, нато, россия