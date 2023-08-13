https://ria.ru/20230813/napadenie-1889857728.html
СМИ опубликовали видео нападения террористов на мечеть в Иране
СМИ опубликовали видео нападения террористов на мечеть в Иране - РИА Новости, 13.08.2023
СМИ опубликовали видео нападения террористов на мечеть в Иране
Иранские СМИ опубликовали первые фрагменты записей с камер видеонаблюдения мечети Шахчерах в городе Шираз, на которую в воскресенье вечером было совершено... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T23:13
2023-08-13T23:13
2023-08-13T23:13
в мире
шираз
иран
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иранские СМИ опубликовали первые фрагменты записей с камер видеонаблюдения мечети Шахчерах в городе Шираз, на которую в воскресенье вечером было совершено террористическое нападение. На кадрах, распространенных в иранских СМИ, видно, как в мечети проходит ежедневная молитва, в здании находятся мужчины, женщины и дети. Через несколько секунд в главные ворота святыни вбегает один из террористов в маске и с автоматом и сразу же открывает огонь по группам прихожан. Несколько мужчин и женщин с детьми, увидев вбегающего человека с оружием и услышав звуки выстрелов, бросились вглубь мечети, чтобы добраться до других выходов из святыни, другие упали на пол. На записи видно, как террорист открыл огонь по части прихожан, в том числе по офицеру службы безопасности мечети. Ранее иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате четыре человека погибли, еще восемь получили ранения. Однако, по словам командующего КСИР в провинции Фарс Ядоллы Буэли, в результате теракта погиб лишь один человек. Эту информацию подтвердил и губернатор провинции Мохаммад-Хади Иманийе. Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй - схвачен спустя два часа после нападения. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ. Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.
https://ria.ru/20230813/terakt-1889857202.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шираз, иран
СМИ опубликовали видео нападения террористов на мечеть в Иране
Иранские СМИ опубликовали видео нападения террористов на мечеть Шахчерах
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иранские СМИ опубликовали первые фрагменты записей с камер видеонаблюдения мечети Шахчерах в городе Шираз, на которую в воскресенье вечером было совершено террористическое нападение.
На кадрах, распространенных в иранских СМИ, видно, как в мечети проходит ежедневная молитва, в здании находятся мужчины, женщины и дети. Через несколько секунд в главные ворота святыни вбегает один из террористов в маске и с автоматом и сразу же открывает огонь по группам прихожан.
Несколько мужчин и женщин с детьми, увидев вбегающего человека с оружием и услышав звуки выстрелов, бросились вглубь мечети, чтобы добраться до других выходов из святыни, другие упали на пол. На записи видно, как террорист открыл огонь по части прихожан, в том числе по офицеру службы безопасности мечети.
Ранее иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате четыре человека погибли, еще восемь получили ранения. Однако, по словам командующего КСИР в провинции Фарс Ядоллы Буэли, в результате теракта погиб лишь один человек. Эту информацию подтвердил и губернатор провинции Мохаммад-Хади Иманийе.
Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй - схвачен спустя два часа после нападения. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ.
Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен в Ширазе
осенью 2022 года.
СМИ: президент Ирана поручил найти и наказать причастных к теракту в Ширазе