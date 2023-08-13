https://ria.ru/20230813/napadenie-1889857728.html

СМИ опубликовали видео нападения террористов на мечеть в Иране

СМИ опубликовали видео нападения террористов на мечеть в Иране - РИА Новости, 13.08.2023

СМИ опубликовали видео нападения террористов на мечеть в Иране

Иранские СМИ опубликовали первые фрагменты записей с камер видеонаблюдения мечети Шахчерах в городе Шираз, на которую в воскресенье вечером было совершено... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T23:13

2023-08-13T23:13

2023-08-13T23:13

в мире

шираз

иран

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889849668_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_bba11244d979d607b8308a983182f774.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Иранские СМИ опубликовали первые фрагменты записей с камер видеонаблюдения мечети Шахчерах в городе Шираз, на которую в воскресенье вечером было совершено террористическое нападение. На кадрах, распространенных в иранских СМИ, видно, как в мечети проходит ежедневная молитва, в здании находятся мужчины, женщины и дети. Через несколько секунд в главные ворота святыни вбегает один из террористов в маске и с автоматом и сразу же открывает огонь по группам прихожан. Несколько мужчин и женщин с детьми, увидев вбегающего человека с оружием и услышав звуки выстрелов, бросились вглубь мечети, чтобы добраться до других выходов из святыни, другие упали на пол. На записи видно, как террорист открыл огонь по части прихожан, в том числе по офицеру службы безопасности мечети. Ранее иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате четыре человека погибли, еще восемь получили ранения. Однако, по словам командующего КСИР в провинции Фарс Ядоллы Буэли, в результате теракта погиб лишь один человек. Эту информацию подтвердил и губернатор провинции Мохаммад-Хади Иманийе. Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй - схвачен спустя два часа после нападения. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ. Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.

https://ria.ru/20230813/terakt-1889857202.html

шираз

иран

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, шираз, иран