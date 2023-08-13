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Движение по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 13.08.2023
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17:01 13.08.2023 (обновлено: 17:06 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/most-1889820550.html
Движение по Крымскому мосту восстановили
Движение по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 13.08.2023
Движение по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:01
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Ранее тот же телеграм-канал сообщал о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ в субботу сообщали, что киевским режимом предпринята попытка атаки Крымского моста ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, все они были сбиты, разрушений нет.
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ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Крымский мост, Россия
Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, ранее перекрытое, восстановили

© Константин МихальчевскийОчередь из автомобилей у Крымского моста
Очередь из автомобилей у Крымского моста
© Константин Михальчевский
Очередь из автомобилей у Крымского моста. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
Ранее тот же телеграм-канал сообщал о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.
«
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
В Минобороны РФ в субботу сообщали, что киевским режимом предпринята попытка атаки Крымского моста ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, все они были сбиты, разрушений нет.
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