https://ria.ru/20230813/most-1889820550.html
Движение по Крымскому мосту восстановили
Движение по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 13.08.2023
Движение по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:01
2023-08-13T17:01
2023-08-13T17:06
чп на крымском мосту
республика крым
крымский мост
россия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Ранее тот же телеграм-канал сообщал о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ в субботу сообщали, что киевским режимом предпринята попытка атаки Крымского моста ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, все они были сбиты, разрушений нет.
https://ria.ru/20230812/ataki-1889710697.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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ЧП на Крымском мосту, Республика Крым, Крымский мост, Россия
Движение по Крымскому мосту восстановили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, ранее перекрытое, восстановили