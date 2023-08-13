https://ria.ru/20230813/most-1889820550.html

Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение по Крымскому мосту восстановили - РИА Новости, 13.08.2023

Движение по Крымскому мосту восстановили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T17:01

2023-08-13T17:01

2023-08-13T17:06

чп на крымском мосту

республика крым

крымский мост

россия

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.Ранее тот же телеграм-канал сообщал о том, что движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто."Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.В Минобороны РФ в субботу сообщали, что киевским режимом предпринята попытка атаки Крымского моста ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, все они были сбиты, разрушений нет.

https://ria.ru/20230812/ataki-1889710697.html

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

чп на крымском мосту, республика крым, крымский мост, россия