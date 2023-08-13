https://ria.ru/20230813/most-1889817814.html
Движение на Крымском мосту временно перекрыли
Движение на Крымском мосту временно перекрыли - РИА Новости, 13.08.2023
Движение на Крымском мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T16:40
2023-08-13T16:40
2023-08-13T16:49
происшествия
крымский мост
республика крым
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины остановки движения не уточняются.В Минобороны РФ сообщали в субботу, что киевским режимом предпринята попытка атаки Крымского моста ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, все они были сбиты, разрушений нет.
https://ria.ru/20230812/udar-1889713159.html
республика крым
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, крымский мост, республика крым
Происшествия, Крымский мост, Республика Крым
Движение на Крымском мосту временно перекрыли
На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта