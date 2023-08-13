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Движение на Крымском мосту временно перекрыли - РИА Новости, 13.08.2023
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16:40 13.08.2023 (обновлено: 16:49 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/most-1889817814.html
Движение на Крымском мосту временно перекрыли
Движение на Крымском мосту временно перекрыли - РИА Новости, 13.08.2023
Движение на Крымском мосту временно перекрыли
Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T16:40
2023-08-13T16:49
происшествия
крымский мост
республика крым
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины остановки движения не уточняются.В Минобороны РФ сообщали в субботу, что киевским режимом предпринята попытка атаки Крымского моста ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, все они были сбиты, разрушений нет.
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происшествия, крымский мост, республика крым
Происшествия, Крымский мост, Республика Крым
Движение на Крымском мосту временно перекрыли

На Крымском мосту временно перекрыли движение автотранспорта

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкПерекрытие движения на Крымском мосту
Перекрытие движения на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Перекрытие движения на Крымском мосту. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту вновь временно перекрыто, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.
Причины остановки движения не уточняются.
В Минобороны РФ сообщали в субботу, что киевским режимом предпринята попытка атаки Крымского моста ракетами С-200, переделанными в ударный вариант, все они были сбиты, разрушений нет.
Дым рядом с Крымским мостом - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
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12 августа, 15:56
 
ПроисшествияКрымский мостРеспублика Крым
 
 
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