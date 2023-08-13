https://ria.ru/20230813/most-1889780158.html

В Приморье из-за паводка смыло мост

В Приморье из-за паводка смыло мост - РИА Новости, 13.08.2023

В Приморье из-за паводка смыло мост

Мост смыло паводком в Октябрьском районе Приморья, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T10:01

2023-08-13T10:01

2023-08-13T10:01

происшествия

приморский край

уссурийск

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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Мост смыло паводком в Октябрьском районе Приморья, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка. "Мост смыло в Октябрьском районе Приморского края по дороге на Покровку, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Виктор Минаев, подробности выясняются", - сообщил собеседник агентства.

https://ria.ru/20230813/svet-1889769461.html

приморский край

уссурийск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, приморский край, уссурийск