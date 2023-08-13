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В Приморье из-за паводка смыло мост - РИА Новости, 13.08.2023
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10:01 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/most-1889780158.html
В Приморье из-за паводка смыло мост
В Приморье из-за паводка смыло мост - РИА Новости, 13.08.2023
В Приморье из-за паводка смыло мост
Мост смыло паводком в Октябрьском районе Приморья, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T10:01
2023-08-13T10:01
происшествия
приморский край
уссурийск
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Мост смыло паводком в Октябрьском районе Приморья, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона. В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка. "Мост смыло в Октябрьском районе Приморского края по дороге на Покровку, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Виктор Минаев, подробности выясняются", - сообщил собеседник агентства.
https://ria.ru/20230813/svet-1889769461.html
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происшествия, приморский край, уссурийск
Происшествия, Приморский край, Уссурийск
В Приморье из-за паводка смыло мост

В Октябрьском районе Приморья из-за паводка смыло мост

© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краюНаводнение в Приморье
Наводнение в Приморье - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Фото : ГУ МЧС России по Приморскому краю
Наводнение в Приморье. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - РИА Новости. Мост смыло паводком в Октябрьском районе Приморья, сообщил РИА Новости представитель прокуратуры региона.
В минувший вторник Примгидромет объявил штормовое предупреждение, сообщалось, что под влиянием тайфуна "Ханун" и полярного фронта 10-12 августа в Приморском крае может выпасть от 50% до 110% месячной нормы осадков. В ночь на пятницу наибольший объем осадков выпал в Уссурийске и в западных районах края, днем наблюдались обширные паводки. Власти региона сообщали, что 65 населенных пунктов в Приморье пострадали из-за ливней и паводка.
"Мост смыло в Октябрьском районе Приморского края по дороге на Покровку, на место происшествия выехал исполняющий обязанности прокурора района Виктор Минаев, подробности выясняются", - сообщил собеседник агентства.
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