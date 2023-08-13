https://ria.ru/20230813/mi-8-1889796117.html

ВКС России сбили украинский Ми-8 в районе Брусовки

ВКС России сбили украинский Ми-8 в районе Брусовки - РИА Новости, 13.08.2023

ВКС России сбили украинский Ми-8 в районе Брусовки

Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T13:16

2023-08-13T13:16

2023-08-13T13:18

специальная военная операция на украине

россия

воздушно-космические силы россии

ми-8 амтш

безопасность

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230813/ogon-1889790974.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, безопасность