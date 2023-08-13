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ВКС России сбили украинский Ми-8 в районе Брусовки - РИА Новости, 13.08.2023
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13:16 13.08.2023 (обновлено: 13:18 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/mi-8-1889796117.html
ВКС России сбили украинский Ми-8 в районе Брусовки
ВКС России сбили украинский Ми-8 в районе Брусовки - РИА Новости, 13.08.2023
ВКС России сбили украинский Ми-8 в районе Брусовки
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:16
2023-08-13T13:18
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
ми-8 амтш
безопасность
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
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россия, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Ми-8 АМТШ, Безопасность
ВКС России сбили украинский Ми-8 в районе Брусовки

Минобороны: ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Брусовки в ДНР

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкВертолет Ми-8 Армии Украины
Вертолет Ми-8 Армии Украины - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Вертолет Ми-8 Армии Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВоздушно-космические силы РоссииМи-8 АМТШБезопасность
 
 
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