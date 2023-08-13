https://ria.ru/20230813/mi-8-1889796117.html
ВКС России сбили украинский Ми-8 в районе Брусовки
ВКС России сбили украинский Ми-8 в районе Брусовки - РИА Новости, 13.08.2023
ВКС России сбили украинский Ми-8 в районе Брусовки
Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T13:16
2023-08-13T13:16
2023-08-13T13:18
специальная военная операция на украине
россия
воздушно-космические силы россии
ми-8 амтш
безопасность
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские истребители за минувшие сутки сбили украинский военный вертолет Ми-8 в небе над ДНР, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ."Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Брусовка Донецкой Народной Республики сбит в воздухе вертолет Ми-8 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230813/ogon-1889790974.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, воздушно-космические силы россии, ми-8 амтш, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Воздушно-космические силы России, Ми-8 АМТШ, Безопасность
ВКС России сбили украинский Ми-8 в районе Брусовки
Минобороны: ВКС России сбили украинский вертолет Ми-8 в районе Брусовки в ДНР