https://ria.ru/20230813/metro-1889771688.html

На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 13.08.2023

На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов

Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T08:10

2023-08-13T08:10

2023-08-13T08:10

москва

происшествия

московский метрополитен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0a/1870712334_0:109:3253:1939_1920x0_80_0_0_429a243e6d3739da578cd497014796a5.jpg

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.Позднее дептранс сообщил, что движение восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком.

https://ria.ru/20230813/dtp-1889760771.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва, происшествия, московский метрополитен