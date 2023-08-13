https://ria.ru/20230813/metro-1889771688.html
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов - РИА Новости, 13.08.2023
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T08:10
2023-08-13T08:10
2023-08-13T08:10
москва
происшествия
московский метрополитен
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Интервалы движения поездов увеличены на северном участке Замоскворецкой линии метро Москвы из-за человека на пути, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На северном участке Замоскворецкой линии (2) временно увеличены интервалы движения поездов из-за человека на пути", - говорится в сообщении.Позднее дептранс сообщил, что движение восстановлено и осуществляется в соответствии с графиком.
https://ria.ru/20230813/dtp-1889760771.html
москва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, московский метрополитен
Москва, Происшествия, Московский метрополитен
На зеленой ветке московского метро увеличили интервалы движения поездов
На зеленой ветке метро Москвы увеличили интервалы из-за человека на путях