https://ria.ru/20230813/mecheti-1889851626.html

Напавшие на мечеть в иранском Ширазе были иностранцами, сообщили СМИ

Напавшие на мечеть в иранском Ширазе были иностранцами, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.08.2023

Напавшие на мечеть в иранском Ширазе были иностранцами, сообщили СМИ

Два террориста, совершившие теракт в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз, являлись иностранцами, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на местный... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T21:56

2023-08-13T21:56

2023-08-13T21:56

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шираз

иран

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Два террориста, совершившие теракт в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз, являлись иностранцами, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на местный источник. "Двое боевиков, напавших на... святыню в городе Шираз, - иностранцы, а не иранцы", - приводит телеканал слова источника.При этом не указывается, представителями какой именно страны были нападавшие. Ранее иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате четыре человека погибли. Командующий КСИР в провинции Фарс Ядолла Буэли в свою очередь заявил, что в результате теракта погиб лишь один человек, эту информацию подтвердил и губернатор провинции Мохаммад-Хади Иманийе. Заместитель губернатора по политическим вопросам Эсмаил Казаль Софли позднее уточнил, что число пострадавших достигло восьми. Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после нападения. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ. Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен осенью 2022 года.

https://ria.ru/20230521/iran-1873280976.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, шираз, иран