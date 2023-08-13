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Напавшие на мечеть в иранском Ширазе были иностранцами, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
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21:56 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/mecheti-1889851626.html
Напавшие на мечеть в иранском Ширазе были иностранцами, сообщили СМИ
Напавшие на мечеть в иранском Ширазе были иностранцами, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
Напавшие на мечеть в иранском Ширазе были иностранцами, сообщили СМИ
Два террориста, совершившие теракт в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз, являлись иностранцами, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на местный... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T21:56
2023-08-13T21:56
в мире
шираз
иран
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Два террориста, совершившие теракт в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз, являлись иностранцами, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на местный источник. &quot;Двое боевиков, напавших на... святыню в городе Шираз, - иностранцы, а не иранцы&quot;, - приводит телеканал слова источника.При этом не указывается, представителями какой именно страны были нападавшие. Ранее иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате четыре человека погибли. Командующий КСИР в провинции Фарс Ядолла Буэли в свою очередь заявил, что в результате теракта погиб лишь один человек, эту информацию подтвердил и губернатор провинции Мохаммад-Хади Иманийе. Заместитель губернатора по политическим вопросам Эсмаил Казаль Софли позднее уточнил, что число пострадавших достигло восьми. Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после нападения. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ. Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен осенью 2022 года.
https://ria.ru/20230521/iran-1873280976.html
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в мире, шираз, иран
В мире, Шираз, Иран
Напавшие на мечеть в иранском Ширазе были иностранцами, сообщили СМИ

Al-Jazeera: террористы, напавшие на мечеть в иранском Ширазе, были иностранцами

© AP Photo / IRNA / Reza GhaderiСитуация у мечети в Ширазе, Иран
Ситуация у мечети в Ширазе, Иран - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / IRNA / Reza Ghaderi
Ситуация у мечети в Ширазе, Иран
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Два террориста, совершившие теракт в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз, являлись иностранцами, сообщает телеканал Al-Jazeera со ссылкой на местный источник.
«

"Двое боевиков, напавших на... святыню в городе Шираз, - иностранцы, а не иранцы", - приводит телеканал слова источника.

При этом не указывается, представителями какой именно страны были нападавшие.
Ранее иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате четыре человека погибли. Командующий КСИР в провинции Фарс Ядолла Буэли в свою очередь заявил, что в результате теракта погиб лишь один человек, эту информацию подтвердил и губернатор провинции Мохаммад-Хади Иманийе. Заместитель губернатора по политическим вопросам Эсмаил Казаль Софли позднее уточнил, что число пострадавших достигло восьми.
Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после нападения. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ.
Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен осенью 2022 года.
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