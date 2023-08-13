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В Иране поручили расследовать дело о теракте в мечети в Ширазе
В Иране поручили расследовать дело о теракте в мечети в Ширазе - РИА Новости, 13.08.2023
В Иране поручили расследовать дело о теракте в мечети в Ширазе
Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди поручил местной администрации по провинции Фарс расследовать обстоятельства и последствия террористического нападения... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T21:49
2023-08-13T21:49
2023-08-13T21:49
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди поручил местной администрации по провинции Фарс расследовать обстоятельства и последствия террористического нападения на мечеть Шахчерах в городе Шираз, передает агентство Tasnim. "Министр внутренних дел, связавшись с губернатором Фарса, отдал срочный приказ о немедленном расследовании масштабов этого террористического акта. Вахиди подчеркнул, что администрация провинции должна принять необходимые меры для поддержания общественного порядка, а также привлечь к ответственности виновных в теракте и в срочном порядке поставить на повестку дня лечение жертв этого инцидента", - говорится в сообщении. Ранее иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате четыре человека погибли. Однако, по словам командующего КСИР в провинции Фарс Ядоллы Буэли, в результате теракта погиб лишь один человек. Эту информацию подтвердил и губернатор провинции Мохаммад-Хади Иманийе. Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после нападения. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ. Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.
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В Иране поручили расследовать дело о теракте в мечети в Ширазе
Глава МВД Ирана поручил расследовать дело о теракте в мечети Шахчерах в Ширазе
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди поручил местной администрации по провинции Фарс расследовать обстоятельства и последствия террористического нападения на мечеть Шахчерах в городе Шираз, передает агентство Tasnim.
«
"Министр внутренних дел, связавшись с губернатором Фарса, отдал срочный приказ о немедленном расследовании масштабов этого террористического акта. Вахиди подчеркнул, что администрация провинции должна принять необходимые меры для поддержания общественного порядка, а также привлечь к ответственности виновных в теракте и в срочном порядке поставить на повестку дня лечение жертв этого инцидента", - говорится в сообщении.
Число пострадавших при теракте в иранской мечети выросло до восьми человек
Ранее иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате четыре человека погибли. Однако, по словам командующего КСИР в провинции Фарс Ядоллы Буэли, в результате теракта погиб лишь один человек. Эту информацию подтвердил и губернатор провинции Мохаммад-Хади Иманийе.
Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после нападения. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ.
Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.
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