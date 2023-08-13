https://ria.ru/20230813/mechet-1889851140.html

В Иране поручили расследовать дело о теракте в мечети в Ширазе

В Иране поручили расследовать дело о теракте в мечети в Ширазе - РИА Новости, 13.08.2023

В Иране поручили расследовать дело о теракте в мечети в Ширазе

Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди поручил местной администрации по провинции Фарс расследовать обстоятельства и последствия террористического нападения... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T21:49

2023-08-13T21:49

2023-08-13T21:49

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Министр внутренних дел Ирана Ахмад Вахиди поручил местной администрации по провинции Фарс расследовать обстоятельства и последствия террористического нападения на мечеть Шахчерах в городе Шираз, передает агентство Tasnim. "Министр внутренних дел, связавшись с губернатором Фарса, отдал срочный приказ о немедленном расследовании масштабов этого террористического акта. Вахиди подчеркнул, что администрация провинции должна принять необходимые меры для поддержания общественного порядка, а также привлечь к ответственности виновных в теракте и в срочном порядке поставить на повестку дня лечение жертв этого инцидента", - говорится в сообщении. Ранее иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате четыре человека погибли. Однако, по словам командующего КСИР в провинции Фарс Ядоллы Буэли, в результате теракта погиб лишь один человек. Эту информацию подтвердил и губернатор провинции Мохаммад-Хади Иманийе. Согласно агентству Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй был схвачен спустя два часа после нападения. Его фото распространено в социальных сетях и СМИ. Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.

https://ria.ru/20230813/mechet-1889849487.html

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