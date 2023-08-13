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Число пострадавших при теракте в иранской мечети увеличилось - РИА Новости, 13.08.2023
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20:24 13.08.2023 (обновлено: 20:27 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/mechet-1889843827.html
Число пострадавших при теракте в иранской мечети увеличилось
Число пострадавших при теракте в иранской мечети увеличилось - РИА Новости, 13.08.2023
Число пострадавших при теракте в иранской мечети увеличилось
Число пострадавших в результате террористического акта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз выросло до семи, заявил командующий силами Корпуса стражей... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T20:24
2023-08-13T20:27
иран
шираз
в мире
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате террористического акта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз выросло до семи, заявил командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) по иранской провинции Фарс Ядолла Буэли.Ранее иранские СМИ сообщали о пяти пострадавших и четырех погибших."Безопасность мечети восстановлена, один из нападавших задержан. На настоящий момент в результате теракта семь человек получили ранения, еще один человек погиб", - приводит агентство IRNA слова Буэли.Ранее иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, четыре человека погибли. Однако, как отметил Буэли, в результате теракта погиб лишь один человек. Эту информацию подтвердил и губернатор провинции Фарс Мохаммад-Хади Иманийе.По информации агентства Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй нападавший скрылся, ведется преследование.Это уже второй теракт в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.
https://ria.ru/20230521/iran-1873280976.html
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иран, шираз, в мире
Иран, Шираз, В мире
Число пострадавших при теракте в иранской мечети увеличилось

Число пострадавших при теракте в мечети Шахчерах в Иране выросло до семи человек

© AP Photo / ISNA / Mohammadreza DehdariСитуация у мечети в Ширазе, Иран
Ситуация у мечети в Ширазе, Иран - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / ISNA / Mohammadreza Dehdari
Ситуация у мечети в Ширазе, Иран
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате террористического акта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз выросло до семи, заявил командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) по иранской провинции Фарс Ядолла Буэли.
Ранее иранские СМИ сообщали о пяти пострадавших и четырех погибших.
«
"Безопасность мечети восстановлена, один из нападавших задержан. На настоящий момент в результате теракта семь человек получили ранения, еще один человек погиб", - приводит агентство IRNA слова Буэли.
Ранее иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, четыре человека погибли. Однако, как отметил Буэли, в результате теракта погиб лишь один человек. Эту информацию подтвердил и губернатор провинции Фарс Мохаммад-Хади Иманийе.
По информации агентства Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй нападавший скрылся, ведется преследование.
Это уже второй теракт в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.05.2023
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21 мая, 20:31
 
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