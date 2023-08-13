https://ria.ru/20230813/mechet-1889843827.html

Число пострадавших при теракте в иранской мечети увеличилось

Число пострадавших при теракте в иранской мечети увеличилось - РИА Новости, 13.08.2023

Число пострадавших при теракте в иранской мечети увеличилось

Число пострадавших в результате террористического акта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз выросло до семи, заявил командующий силами Корпуса стражей... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T20:24

2023-08-13T20:24

2023-08-13T20:27

иран

шираз

в мире

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Число пострадавших в результате террористического акта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз выросло до семи, заявил командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС) по иранской провинции Фарс Ядолла Буэли.Ранее иранские СМИ сообщали о пяти пострадавших и четырех погибших."Безопасность мечети восстановлена, один из нападавших задержан. На настоящий момент в результате теракта семь человек получили ранения, еще один человек погиб", - приводит агентство IRNA слова Буэли.Ранее иранские СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, четыре человека погибли. Однако, как отметил Буэли, в результате теракта погиб лишь один человек. Эту информацию подтвердил и губернатор провинции Фарс Мохаммад-Хади Иманийе.По информации агентства Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй нападавший скрылся, ведется преследование.Это уже второй теракт в иранской мечети Шахчерах. Предыдущий теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.

https://ria.ru/20230521/iran-1873280976.html

иран

шираз

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

иран, шираз, в мире