https://ria.ru/20230813/mechet-1889840772.html
Губернатор назвал число погибших и раненых при теракте в мечети в Ширазе
Губернатор назвал число погибших и раненых при теракте в мечети в Ширазе - РИА Новости, 13.08.2023
Губернатор назвал число погибших и раненых при теракте в мечети в Ширазе
Как минимум пять человек пострадали, еще четыре погибли в результате террористического акта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз, заявил агентству Fars... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T19:51
2023-08-13T19:51
2023-08-13T21:46
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Как минимум пять человек пострадали, еще четыре погибли в результате террористического акта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз, заявил агентству Fars губернатор иранской провинции Фарс Мохаммад-Хади Иманийе."На настоящий момент по меньшей мере пять человек пострадали. Пока это неточная информация, пострадавших может быть больше, так как не все службы ЧС прибыли на место происшествия", - приводит агентство Fars слова губернатора.Ранее СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате четыре человека погибли. Как передает агентство Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй нападавший скрылся, ведется преследование.Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах.. Предыдущий теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.
https://ria.ru/20230521/iran-1873280976.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, шираз, иран
Губернатор назвал число погибших и раненых при теракте в мечети в Ширазе
Губернатор: при теракте в мечети в Ширазе погибли пять человек, четверо ранены