https://ria.ru/20230813/mechet-1889840772.html

Губернатор назвал число погибших и раненых при теракте в мечети в Ширазе

Губернатор назвал число погибших и раненых при теракте в мечети в Ширазе - РИА Новости, 13.08.2023

Губернатор назвал число погибших и раненых при теракте в мечети в Ширазе

Как минимум пять человек пострадали, еще четыре погибли в результате террористического акта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз, заявил агентству Fars... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T19:51

2023-08-13T19:51

2023-08-13T21:46

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Как минимум пять человек пострадали, еще четыре погибли в результате террористического акта в мечети Шахчерах в иранском городе Шираз, заявил агентству Fars губернатор иранской провинции Фарс Мохаммад-Хади Иманийе."На настоящий момент по меньшей мере пять человек пострадали. Пока это неточная информация, пострадавших может быть больше, так как не все службы ЧС прибыли на место происшествия", - приводит агентство Fars слова губернатора.Ранее СМИ сообщали, что на мечеть Шахчерах совершили нападение два террориста, в результате четыре человека погибли. Как передает агентство Tasnim, один из нападавших был застрелен силами правопорядка, второй нападавший скрылся, ведется преследование.Это уже второй случай теракта в иранской мечети Шахчерах.. Предыдущий теракт был совершен в Ширазе осенью 2022 года.

https://ria.ru/20230521/iran-1873280976.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, шираз, иран