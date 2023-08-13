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Пушилин рассказал, как изменился Мариуполь после освобождения - РИА Новости, 13.08.2023
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09:22 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/mariupol-1889777222.html
Пушилин рассказал, как изменился Мариуполь после освобождения
Пушилин рассказал, как изменился Мариуполь после освобождения - РИА Новости, 13.08.2023
Пушилин рассказал, как изменился Мариуполь после освобождения
Мариуполь благодаря работе строителей за год после освобождения стал совершенно другим городом, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T09:22
2023-08-13T09:22
мариуполь
донецкая народная республика
россия
денис пушилин
общество
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МАРИУПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Мариуполь благодаря работе строителей за год после освобождения стал совершенно другим городом, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин. Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В 2023 году этот день приходится на 13 августа. "Мариуполь не узнать в целом. Кто его видел в динамике, кто из вас - это прямо совершенно другой город, чем тот, что мы получили после освобождения", – сказал он, выступая в Мариуполе в честь Дня строителя. По его словам, за полтора года получилось восстановить даже сильно разрушенные дома. "Когда мы видим те дома, от которых практически ничего не осталось, – порой даже их научились восстанавливать в Мариуполе. &lt;…&gt; Некоторые дома, про которые при первой оценке говорили, что ничего не сделаешь, под снос, – нет, глянули, посмотрели: все сможем. И сейчас уже практически готовые дома. Практически прямо новые", – отметил он. Пушилин пожелал строителям крепости духа и попросил их помнить, что они нужны Донбассу. "Сейчас строителям, чтобы выполнить свою работу, нужно тоже совершить подвиг, причем не один – по срокам, по проектам, по задачам, которые поступают дополнительно. И еще немножко сберечь свои коллективы, самому сберечься. Потому что прилетает. Увы, это так на настоящее время характеризует работу строителя", – сказал он. "Донбасс соскучился по тому времени, когда мы будем просто жить и руководствоваться интересами мирного времени. Пока еще не так, но как раз вы вселяете эту надежду", – добавил врио главы ДНР. В 2022 году российские войска окружили Мариуполь 7 марта, к концу месяца стали продвигаться с окраин в центр, а к 21 апреля освободили практически весь город. В ходе боевых действий Мариуполь сильно пострадал. Город активно восстанавливается, сейчас там работают более 20 тысяч строителей из других регионов России.
https://ria.ru/20230810/obstanovka-1888870793.html
https://ria.ru/20230802/svo-1887594190.html
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мариуполь, донецкая народная республика, россия, денис пушилин, общество
Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Россия, Денис Пушилин, Общество
Пушилин рассказал, как изменился Мариуполь после освобождения

Пушилин: Мариуполь за год после освобождения стал совершенно другим городом

© РИА Новости / Давид НарманияДвор в Мариуполе
Двор в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Давид Нармания
Двор в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 13 авг – РИА Новости. Мариуполь благодаря работе строителей за год после освобождения стал совершенно другим городом, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.
Ежегодно во второе воскресенье августа в России отмечается День строителя. В 2023 году этот день приходится на 13 августа.
"Мариуполь не узнать в целом. Кто его видел в динамике, кто из вас - это прямо совершенно другой город, чем тот, что мы получили после освобождения", – сказал он, выступая в Мариуполе в честь Дня строителя.
По его словам, за полтора года получилось восстановить даже сильно разрушенные дома.
"Когда мы видим те дома, от которых практически ничего не осталось, – порой даже их научились восстанавливать в Мариуполе. <…> Некоторые дома, про которые при первой оценке говорили, что ничего не сделаешь, под снос, – нет, глянули, посмотрели: все сможем. И сейчас уже практически готовые дома. Практически прямо новые", – отметил он.
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Пушилин пожелал строителям крепости духа и попросил их помнить, что они нужны Донбассу.
"Сейчас строителям, чтобы выполнить свою работу, нужно тоже совершить подвиг, причем не один – по срокам, по проектам, по задачам, которые поступают дополнительно. И еще немножко сберечь свои коллективы, самому сберечься. Потому что прилетает. Увы, это так на настоящее время характеризует работу строителя", – сказал он.
"Донбасс соскучился по тому времени, когда мы будем просто жить и руководствоваться интересами мирного времени. Пока еще не так, но как раз вы вселяете эту надежду", – добавил врио главы ДНР.
В 2022 году российские войска окружили Мариуполь 7 марта, к концу месяца стали продвигаться с окраин в центр, а к 21 апреля освободили практически весь город. В ходе боевых действий Мариуполь сильно пострадал. Город активно восстанавливается, сейчас там работают более 20 тысяч строителей из других регионов России.
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