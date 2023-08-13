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При атаке террористов погибли шесть малийских солдат - РИА Новости, 13.08.2023
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15:55 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/mali-1889812403.html
При атаке террористов погибли шесть малийских солдат
При атаке террористов погибли шесть малийских солдат - РИА Новости, 13.08.2023
При атаке террористов погибли шесть малийских солдат
Шесть солдат погибли и четверо пострадали в результате нападения террористических группировок в Мали, заявили вооруженные силы страны на своем сайте. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:55
2023-08-13T15:55
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Шесть солдат погибли и четверо пострадали в результате нападения террористических группировок в Мали, заявили вооруженные силы страны на своем сайте. "На сегодня 12 августа 2023 года число погибших в результате столкновений увеличилось – с дружественной стороны шесть погибших и четверо раненых", - говорится в сообщении. Отмечается, что огонь был открыт по малийским подразделениям, которые должны были быть развернуты в населенном пункте Бер в рамках процедуры вывода сил Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Армия Мали также заявила о 24 убитых террористах. Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года. МИНУСМА была учреждена резолюцией Совета безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечала за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20230801/niger-1887488073.html
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в мире, мали, оон, минусма
В мире, Мали, ООН, МИНУСМА
При атаке террористов погибли шесть малийских солдат

При атаке террористов погибли шесть малийских солдат, еще четверо пострадали

© iStock.com / Anne CzichosМали
Мали - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© iStock.com / Anne Czichos
Мали. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Шесть солдат погибли и четверо пострадали в результате нападения террористических группировок в Мали, заявили вооруженные силы страны на своем сайте.
"На сегодня 12 августа 2023 года число погибших в результате столкновений увеличилось – с дружественной стороны шесть погибших и четверо раненых", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что огонь был открыт по малийским подразделениям, которые должны были быть развернуты в населенном пункте Бер в рамках процедуры вывода сил Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Армия Мали также заявила о 24 убитых террористах.
Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года.
МИНУСМА была учреждена резолюцией Совета безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечала за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.
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