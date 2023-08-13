https://ria.ru/20230813/mali-1889812403.html
При атаке террористов погибли шесть малийских солдат
При атаке террористов погибли шесть малийских солдат - РИА Новости, 13.08.2023
При атаке террористов погибли шесть малийских солдат
Шесть солдат погибли и четверо пострадали в результате нападения террористических группировок в Мали, заявили вооруженные силы страны на своем сайте. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:55
2023-08-13T15:55
2023-08-13T15:55
в мире
мали
оон
минусма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880526693_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_ac4f27e41ce97e1f1adde0cdc57d4bfe.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Шесть солдат погибли и четверо пострадали в результате нападения террористических группировок в Мали, заявили вооруженные силы страны на своем сайте. "На сегодня 12 августа 2023 года число погибших в результате столкновений увеличилось – с дружественной стороны шесть погибших и четверо раненых", - говорится в сообщении. Отмечается, что огонь был открыт по малийским подразделениям, которые должны были быть развернуты в населенном пункте Бер в рамках процедуры вывода сил Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Армия Мали также заявила о 24 убитых террористах. Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года. МИНУСМА была учреждена резолюцией Совета безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечала за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.
https://ria.ru/20230801/niger-1887488073.html
https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html
мали
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/1a/1880526693_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_69e2004fb1e4b041f300f2ca5d58a10b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мали, оон, минусма
В мире, Мали, ООН, МИНУСМА
При атаке террористов погибли шесть малийских солдат
При атаке террористов погибли шесть малийских солдат, еще четверо пострадали