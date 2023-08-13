https://ria.ru/20230813/mali-1889812403.html

При атаке террористов погибли шесть малийских солдат

При атаке террористов погибли шесть малийских солдат - РИА Новости, 13.08.2023

При атаке террористов погибли шесть малийских солдат

Шесть солдат погибли и четверо пострадали в результате нападения террористических группировок в Мали, заявили вооруженные силы страны на своем сайте. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T15:55

2023-08-13T15:55

2023-08-13T15:55

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Шесть солдат погибли и четверо пострадали в результате нападения террористических группировок в Мали, заявили вооруженные силы страны на своем сайте. "На сегодня 12 августа 2023 года число погибших в результате столкновений увеличилось – с дружественной стороны шесть погибших и четверо раненых", - говорится в сообщении. Отмечается, что огонь был открыт по малийским подразделениям, которые должны были быть развернуты в населенном пункте Бер в рамках процедуры вывода сил Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА). Армия Мали также заявила о 24 убитых террористах. Ранее СБ ООН принял резолюцию, прекращающую с 30 июня работу Миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА), контингент должен покинуть страну к 31 декабря 2023 года. МИНУСМА была учреждена резолюцией Совета безопасности от 25 апреля 2013 года. Она отвечала за защиту гражданского населения, соблюдение прав человека и создание условий для предоставления гуманитарной помощи.

https://ria.ru/20230801/niger-1887488073.html

https://ria.ru/20230219/frantsiya-1852650531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мали, оон, минусма