https://ria.ru/20230813/les-1889783118.html

В Самарской области почти сутки горит лес

В Самарской области почти сутки горит лес - РИА Новости, 13.08.2023

В Самарской области почти сутки горит лес

Почти сутки пожарные тушат лесной пожар в Жигулевском заповеднике у села Бахилова Поляна в Самарской области, площадь пожара - около восьми гектаров, ситуация... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T10:59

2023-08-13T10:59

2023-08-13T10:59

происшествия

самарская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732520653_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_9e8f3632163c4247b07d4fba5e05f379.jpg

САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Почти сутки пожарные тушат лесной пожар в Жигулевском заповеднике у села Бахилова Поляна в Самарской области, площадь пожара - около восьми гектаров, ситуация на контроле, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. "В настоящее время площадь лесного пожара в 20 и 21 кварталах Бахиловского участкового лесничества в районе села Бахилова Поляна около Жигулевска ориентировочно составляет восемь гектаров. Ситуация на контроле", - говорится в сообщении. Также в ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших в пожаре нет. По информации главка МЧС, для тушения пожара привлечены 205 человек, 40 единиц техники, в том числе, от МЧС России 147 человек, 23 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области, группа применения беспилотных авиационных систем Главного управления, Волжский спасательный центр МЧС России. Ранее в пресс-службе главка МЧС сообщали, что 12 августа в 13.01 (12.01 мск) поступило сообщение о лесном пожаре в двух кварталах Бахиловского участкового лесничества Жигулевского заповедника в районе села Бахилова Поляна недалеко от Жигулевска. Площадь пожара ориентировочно составляла восемь гектаров, площадь активного горения - 1,5 гектара, площадь, пройденная огнем, - 6,5 гектара.

https://ria.ru/20230812/pozhary-1889681840.html

самарская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, самарская область