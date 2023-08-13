Рейтинг@Mail.ru
В Самарской области почти сутки горит лес - РИА Новости, 13.08.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:59 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/les-1889783118.html
В Самарской области почти сутки горит лес
В Самарской области почти сутки горит лес - РИА Новости, 13.08.2023
В Самарской области почти сутки горит лес
Почти сутки пожарные тушат лесной пожар в Жигулевском заповеднике у села Бахилова Поляна в Самарской области, площадь пожара - около восьми гектаров, ситуация... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T10:59
2023-08-13T10:59
происшествия
самарская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732520653_0:18:3072:1746_1920x0_80_0_0_9e8f3632163c4247b07d4fba5e05f379.jpg
САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Почти сутки пожарные тушат лесной пожар в Жигулевском заповеднике у села Бахилова Поляна в Самарской области, площадь пожара - около восьми гектаров, ситуация на контроле, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС. "В настоящее время площадь лесного пожара в 20 и 21 кварталах Бахиловского участкового лесничества в районе села Бахилова Поляна около Жигулевска ориентировочно составляет восемь гектаров. Ситуация на контроле", - говорится в сообщении. Также в ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших в пожаре нет. По информации главка МЧС, для тушения пожара привлечены 205 человек, 40 единиц техники, в том числе, от МЧС России 147 человек, 23 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области, группа применения беспилотных авиационных систем Главного управления, Волжский спасательный центр МЧС России. Ранее в пресс-службе главка МЧС сообщали, что 12 августа в 13.01 (12.01 мск) поступило сообщение о лесном пожаре в двух кварталах Бахиловского участкового лесничества Жигулевского заповедника в районе села Бахилова Поляна недалеко от Жигулевска. Площадь пожара ориентировочно составляла восемь гектаров, площадь активного горения - 1,5 гектара, площадь, пройденная огнем, - 6,5 гектара.
https://ria.ru/20230812/pozhary-1889681840.html
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/10/1732520653_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_d45745f9bbe78b0c5a184f1e8e40eae7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, самарская область
Происшествия, Самарская область
В Самарской области почти сутки горит лес

У села Бахилова Поляна под Самарой почти сутки горит лес, ситуация на контроле

© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Наталья Горшкова
Перейти в медиабанк
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Почти сутки пожарные тушат лесной пожар в Жигулевском заповеднике у села Бахилова Поляна в Самарской области, площадь пожара - около восьми гектаров, ситуация на контроле, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
"В настоящее время площадь лесного пожара в 20 и 21 кварталах Бахиловского участкового лесничества в районе села Бахилова Поляна около Жигулевска ориентировочно составляет восемь гектаров. Ситуация на контроле", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших в пожаре нет.
По информации главка МЧС, для тушения пожара привлечены 205 человек, 40 единиц техники, в том числе, от МЧС России 147 человек, 23 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области, группа применения беспилотных авиационных систем Главного управления, Волжский спасательный центр МЧС России.
Ранее в пресс-службе главка МЧС сообщали, что 12 августа в 13.01 (12.01 мск) поступило сообщение о лесном пожаре в двух кварталах Бахиловского участкового лесничества Жигулевского заповедника в районе села Бахилова Поляна недалеко от Жигулевска. Площадь пожара ориентировочно составляла восемь гектаров, площадь активного горения - 1,5 гектара, площадь, пройденная огнем, - 6,5 гектара.
Вертолет Ка-32 противопожарной службы МЧС РФ во время тушения природного пожара - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
В России за сутки потушили 48 природных пожаров
12 августа, 11:19
 
ПроисшествияСамарская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала