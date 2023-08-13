В Самарской области почти сутки горит лес
У села Бахилова Поляна под Самарой почти сутки горит лес, ситуация на контроле
© РИА Новости / Наталья Горшкова | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар
Сотрудник противопожарной службы МЧС РФ тушит лесной пожар. Архивное фото
САМАРА, 13 авг - РИА Новости. Почти сутки пожарные тушат лесной пожар в Жигулевском заповеднике у села Бахилова Поляна в Самарской области, площадь пожара - около восьми гектаров, ситуация на контроле, сообщается в Telegram-канале регионального МЧС.
"В настоящее время площадь лесного пожара в 20 и 21 кварталах Бахиловского участкового лесничества в районе села Бахилова Поляна около Жигулевска ориентировочно составляет восемь гектаров. Ситуация на контроле", - говорится в сообщении.
Также в ведомстве уточнили, что погибших и пострадавших в пожаре нет.
По информации главка МЧС, для тушения пожара привлечены 205 человек, 40 единиц техники, в том числе, от МЧС России 147 человек, 23 единицы техники. В качестве дополнительных сил и средств привлечены аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Самарской области, группа применения беспилотных авиационных систем Главного управления, Волжский спасательный центр МЧС России.
Ранее в пресс-службе главка МЧС сообщали, что 12 августа в 13.01 (12.01 мск) поступило сообщение о лесном пожаре в двух кварталах Бахиловского участкового лесничества Жигулевского заповедника в районе села Бахилова Поляна недалеко от Жигулевска. Площадь пожара ориентировочно составляла восемь гектаров, площадь активного горения - 1,5 гектара, площадь, пройденная огнем, - 6,5 гектара.