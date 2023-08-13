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Военные Индии и Китая обсудят ситуацию в Ладакхе - РИА Новости, 13.08.2023
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12:00 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/ladakkha-1889787833.html
Военные Индии и Китая обсудят ситуацию в Ладакхе
Военные Индии и Китая обсудят ситуацию в Ладакхе - РИА Новости, 13.08.2023
Военные Индии и Китая обсудят ситуацию в Ладакхе
Военные Индии и Китая в понедельник проведут новый, 19 раунд переговоров по ситуации на недемаркированной границе в высокогорном районе Ладакх, сообщает издание РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T12:00
2023-08-13T12:00
в мире
индия
китай
аруначал-прадеш
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 авг - РИА Новости. Военные Индии и Китая в понедельник проведут новый, 19 раунд переговоров по ситуации на недемаркированной границе в высокогорном районе Ладакх, сообщает издание The Hindu со ссылкой на источники. Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну. Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После ряда обсуждений на уровне глав военных корпусов и дипломатов двух стран, в феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе, в связи с чем переговоры продолжаются. "Позиция Индии была последовательной, то есть восстановление статус-кво до апреля 2020 года, основное внимание будет уделяться размежеванию на равнинах Депсанг и Демчок. Вышеизложенное влечет за собой восстановление права патрулирования до традиционных пунктов патрулирования", - сказал источник издания в минобороны Индии. Как и в предыдущем раунде, индийскую сторону на переговорах возглавит генерал-лейтенант Рашим Бали, командующий 14-м корпусом в Лехе. Издание отмечает, что между Индией и Китаем остаются фундаментальные разногласия по равнинам Депсанг и Демчок, поскольку Индия утверждает, что это две остающиеся точки трения, в то время как Китай отказался принять эту позицию, назвав их унаследованными проблемами, существовавшими до противостояния 2020 года. "В настоящее время ведутся переговоры о разведении сил на равнинах Депсанг и Демчок как на уровне дипломатов, так и на военном уровне", - добавил источник издания.
https://ria.ru/20230310/indiya-1857033515.html
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в мире, индия, китай, аруначал-прадеш
В мире, Индия, Китай, Аруначал-Прадеш
Военные Индии и Китая обсудят ситуацию в Ладакхе

The Hindu: военные Индии и Китая проведут новый раунд переговоров по Ладакхе

© AP Photo / Mukhtar KhanИндийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Mukhtar Khan
Индийские военные грузовики движутся в направлении Ладакха. Архивное фото
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НЬЮ-ДЕЛИ, 13 авг - РИА Новости. Военные Индии и Китая в понедельник проведут новый, 19 раунд переговоров по ситуации на недемаркированной границе в высокогорном районе Ладакх, сообщает издание The Hindu со ссылкой на источники.
Между Индией и Китаем существует давний территориальный спор о принадлежности почти 60 тысяч квадратных километров в северо-восточном штате Аруначал-Прадеш, а также участка горной территории на севере Кашмира. Линия фактического контроля, заменяющая в этом регионе границу между странами, проходит в регионе Ладакх. Осенью 1962 года этот спор даже перерос в пограничную войну.
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Новое обострение началось в Ладакхе в мае 2020 года, когда в районе озера Пангонг произошел ряд столкновений между военными Китая и Индии, после чего Нью-Дели и Пекин усилили военное присутствие в регионе. После ряда обсуждений на уровне глав военных корпусов и дипломатов двух стран, в феврале 2021 года большая часть перемещенных в регион войск была отведена и стороны продолжили переговоры. В начале сентября 2022 года Индия и Китай также провели новый этап отвода войск на границе, но не решили всех вопросов по границе, в связи с чем переговоры продолжаются.
«
"Позиция Индии была последовательной, то есть восстановление статус-кво до апреля 2020 года, основное внимание будет уделяться размежеванию на равнинах Депсанг и Демчок. Вышеизложенное влечет за собой восстановление права патрулирования до традиционных пунктов патрулирования", - сказал источник издания в минобороны Индии.
Как и в предыдущем раунде, индийскую сторону на переговорах возглавит генерал-лейтенант Рашим Бали, командующий 14-м корпусом в Лехе.
Издание отмечает, что между Индией и Китаем остаются фундаментальные разногласия по равнинам Депсанг и Демчок, поскольку Индия утверждает, что это две остающиеся точки трения, в то время как Китай отказался принять эту позицию, назвав их унаследованными проблемами, существовавшими до противостояния 2020 года.
"В настоящее время ведутся переговоры о разведении сил на равнинах Депсанг и Демчок как на уровне дипломатов, так и на военном уровне", - добавил источник издания.
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