https://ria.ru/20230813/lada-1889791922.html

Директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии после повторной операции

Директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии после повторной операции - РИА Новости, 13.08.2023

Директор Лады Дэнс рассказал о ее состоянии после повторной операции

Певица Лада Дэнс не может самостоятельно передвигаться, сегодня ночью ей была сделана повторная операция на лице, сообщил РИА Новости директор артистки Сергей... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T12:34

2023-08-13T12:34

2023-08-13T12:34

шоубиз

лада дэнс

сергей пудовкин

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Певица Лада Дэнс не может самостоятельно передвигаться, сегодня ночью ей была сделана повторная операция на лице, сообщил РИА Новости директор артистки Сергей Пудовкин. Певица попала в ДТП 5 августа в подмосковном Подольске. Директор артистки Сергей Пудовкин сообщал, что ей тяжело говорить, но врачи "исключили самое главное - подозрение на перелом позвоночника". Позже, по его словам, состояние Дэнс ухудшилось, ей провели операцию на лице, и врачи временно запретили общение с певицей. В четверг он сообщил, что певица уже может говорить, решается вопрос о косметических операциях. "Сегодня ночью была сделана повторная операция, связанная с лицевой хирургией. Там, к сожалению, есть проблема, поэтому Лада пока не может ни записать обращение, ни самостоятельно разговаривать. Есть хирургические и косметические сложности, которые не позволяют ей вступить в диалог с поклонниками. Она обязательно это сделает, но, видимо, значительно позже, чем мы предполагали… Это будет сложный реабилитационный процесс. Пока она самостоятельно передвигаться не может", - сказал собеседник агентства. Он также добавил, что врачи дают оптимистичные прогнозы и делают все возможное для минимизации последствий травм. "Разработана специальная программа для реабилитации Лады. Тренажер, специальный комплекс упражнений, системная реабилитация", - отметил директор Дэнс. "Лада сильный и волевой человек. Какие у нее яркие, ударные хиты - такой она и человек. Конечно, она все сможет и все будет хорошо. Но на это нужно время. Лада уже разговаривала с близкими людьми. Ее воля к жизни, ее яркость, ее сила безусловно позволит пережить эту трагедию. Она всегда несет позитив, энергию и драйв. Так и будет дальше", - заключил Пудовкин. Ранее певица обратилась к своим поклонникам через своего PR-директора в социальной сети Instagram (запрещена в РФ как экстремистская) с благодарностью за "теплые слова поддержки" и отметила, что с медицинской точки зрения "все делается на максимальном уровне".

https://ria.ru/20230810/dens-1889244441.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

лада дэнс, сергей пудовкин