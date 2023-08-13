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В Москве на следующей неделе продолжится купальный сезон - РИА Новости, 13.08.2023
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15:49 13.08.2023 (обновлено: 15:50 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/kupanie-1889812082.html
В Москве на следующей неделе продолжится купальный сезон
В Москве на следующей неделе продолжится купальный сезон - РИА Новости, 13.08.2023
В Москве на следующей неделе продолжится купальный сезон
Купальный сезон в Москве продолжится на следующей неделе, вода в водоемах города прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:49
2023-08-13T15:50
общество
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Купальный сезон в Москве продолжится на следующей неделе, вода в водоемах города прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Лето будет уверенно держать позиции и увеличит положительное отклонение температуры всего сезона на 0,5-1 градус. При этом купальный сезон продолжится – температура воды плюс 19-22 градуса", — заявил он.
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общество, москва, евгений тишковец
Общество, Москва, Евгений Тишковец
В Москве на следующей неделе продолжится купальный сезон

Вода в московских водоемах на следующей неделе прогреется до 22 градусов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкЖители Москвы купаются в одном из прудов города
Жители Москвы купаются в одном из прудов города - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Жители Москвы купаются в одном из прудов города. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Купальный сезон в Москве продолжится на следующей неделе, вода в водоемах города прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Лето будет уверенно держать позиции и увеличит положительное отклонение температуры всего сезона на 0,5-1 градус. При этом купальный сезон продолжится – температура воды плюс 19-22 градуса", — заявил он.
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ОбществоМоскваЕвгений Тишковец
 
 
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