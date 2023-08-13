https://ria.ru/20230813/kupanie-1889812082.html

В Москве на следующей неделе продолжится купальный сезон

В Москве на следующей неделе продолжится купальный сезон - РИА Новости, 13.08.2023

В Москве на следующей неделе продолжится купальный сезон

Купальный сезон в Москве продолжится на следующей неделе, вода в водоемах города прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T15:49

2023-08-13T15:49

2023-08-13T15:50

общество

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Купальный сезон в Москве продолжится на следующей неделе, вода в водоемах города прогреется до плюс 22 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Лето будет уверенно держать позиции и увеличит положительное отклонение температуры всего сезона на 0,5-1 градус. При этом купальный сезон продолжится – температура воды плюс 19-22 градуса", — заявил он.

https://ria.ru/20230813/pogoda-1889778117.html

москва

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, москва, евгений тишковец