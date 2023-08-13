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На Крите произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 13.08.2023
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11:35 13.08.2023 (обновлено: 21:58 13.08.2023)
https://ria.ru/20230813/krit-1889786044.html
На Крите произошло землетрясение магнитудой 4,9
На Крите произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 13.08.2023
На Крите произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на греческом острове Крит, сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T11:35
2023-08-13T21:58
в мире
крит (остров)
греция
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АФИНЫ, 13 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на греческом острове Крит, сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Землетрясение зафиксировано в 10:49 по местному времени (совпадает с московским) в 33 километрах южнее города Ханья. Очаг залегал в море вблизи от берега на глубине десяти километров. Информации о каком-либо ущербе от землетрясения нет.
https://ria.ru/20230812/zemletryaseniya-1889740345.html
крит (остров)
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в мире, крит (остров), греция
В мире, Крит (остров), Греция
На Крите произошло землетрясение магнитудой 4,9

На греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 4,9

© Depositphotos.com / Konstantin SutyaginСейсмическая диаграмма с пиковыми значениями
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Depositphotos.com / Konstantin Sutyagin
Сейсмическая диаграмма с пиковыми значениями. Архивное фото
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АФИНЫ, 13 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на греческом острове Крит, сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
Землетрясение зафиксировано в 10:49 по местному времени (совпадает с московским) в 33 километрах южнее города Ханья.
Очаг залегал в море вблизи от берега на глубине десяти километров.
Информации о каком-либо ущербе от землетрясения нет.
Сейсмограмма - РИА Новости, 1920, 12.08.2023
В Турции произошли три землетрясения магнитудой выше 4
12 августа, 19:20
 
В миреКрит (остров)Греция
 
 
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