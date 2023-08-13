https://ria.ru/20230813/krit-1889786044.html

На Крите произошло землетрясение магнитудой 4,9

На Крите произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 13.08.2023

На Крите произошло землетрясение магнитудой 4,9

Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на греческом острове Крит, сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T11:35

2023-08-13T11:35

2023-08-13T21:58

в мире

крит (остров)

греция

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АФИНЫ, 13 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на греческом острове Крит, сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Землетрясение зафиксировано в 10:49 по местному времени (совпадает с московским) в 33 километрах южнее города Ханья. Очаг залегал в море вблизи от берега на глубине десяти километров. Информации о каком-либо ущербе от землетрясения нет.

https://ria.ru/20230812/zemletryaseniya-1889740345.html

крит (остров)

греция

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Влада Копылова

в мире, крит (остров), греция