https://ria.ru/20230813/krit-1889786044.html
На Крите произошло землетрясение магнитудой 4,9
На Крите произошло землетрясение магнитудой 4,9 - РИА Новости, 13.08.2023
На Крите произошло землетрясение магнитудой 4,9
Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на греческом острове Крит, сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T11:35
2023-08-13T11:35
2023-08-13T21:58
в мире
крит (остров)
греция
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АФИНЫ, 13 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на греческом острове Крит, сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета. Землетрясение зафиксировано в 10:49 по местному времени (совпадает с московским) в 33 километрах южнее города Ханья. Очаг залегал в море вблизи от берега на глубине десяти километров. Информации о каком-либо ущербе от землетрясения нет.
https://ria.ru/20230812/zemletryaseniya-1889740345.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, крит (остров), греция
В мире, Крит (остров), Греция
На Крите произошло землетрясение магнитудой 4,9
На греческом острове Крит произошло землетрясение магнитудой 4,9
АФИНЫ, 13 авг — РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на греческом острове Крит, сообщает Сейсмологическая лаборатория Афинского университета.
Землетрясение зафиксировано в 10:49 по местному времени (совпадает с московским) в 33 километрах южнее города Ханья.
Очаг залегал в море вблизи от берега на глубине десяти километров.
Информации о каком-либо ущербе от землетрясения нет.
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