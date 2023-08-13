https://ria.ru/20230813/kosmos-1889774703.html

Китай запустил высокоорбитальный спутник для мониторинга стихийных бедствий

Китай запустил высокоорбитальный спутник для мониторинга стихийных бедствий - РИА Новости, 13.08.2023

Китай запустил высокоорбитальный спутник для мониторинга стихийных бедствий

Китай в воскресенье запустил спутник для мониторинга стихийных бедствий L-SAR4 01 при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-3B, он стал первым в мире высокоорбитальным РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T08:50

2023-08-13T08:50

2023-08-13T08:50

наука

космос - риа наука

китай

сычуань

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ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Китай в воскресенье запустил спутник для мониторинга стихийных бедствий L-SAR4 01 при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-3B, он стал первым в мире высокоорбитальным радиолокационным спутником с синтезированной апертурой (SAR), сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA). Пуск состоялся в 1.26 по местному времени (20.26 мск субботы) с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Через некоторое время после пуска спутник успешно вышел на заданную орбиту. "Это первый в мире высокоорбитальный радиолокационный спутник с синтезированной апертурой (SAR), вступивший в стадию реализации проекта", - говорится в сообщении Управления. Уточняется, что спутник позволит усовершенствовать систему космического мониторинга стихийных бедствий в стране и таким образом повысить возможности предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.

https://ria.ru/20230803/kosmos-1887889572.html

https://ria.ru/20230402/raketa-1862481758.html

китай

сычуань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

космос - риа наука, китай, сычуань