https://ria.ru/20230813/kosmos-1889774703.html
Китай запустил высокоорбитальный спутник для мониторинга стихийных бедствий
Китай запустил высокоорбитальный спутник для мониторинга стихийных бедствий - РИА Новости, 13.08.2023
Китай запустил высокоорбитальный спутник для мониторинга стихийных бедствий
Китай в воскресенье запустил спутник для мониторинга стихийных бедствий L-SAR4 01 при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-3B, он стал первым в мире высокоорбитальным РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T08:50
2023-08-13T08:50
2023-08-13T08:50
наука
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сычуань
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ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Китай в воскресенье запустил спутник для мониторинга стихийных бедствий L-SAR4 01 при помощи ракеты-носителя Чанчжэн-3B, он стал первым в мире высокоорбитальным радиолокационным спутником с синтезированной апертурой (SAR), сообщило Китайское национальное космическое управление (CNSA). Пуск состоялся в 1.26 по местному времени (20.26 мск субботы) с космодрома Сичан, расположенного в провинции Сычуань на юго-западе Китая. Через некоторое время после пуска спутник успешно вышел на заданную орбиту. "Это первый в мире высокоорбитальный радиолокационный спутник с синтезированной апертурой (SAR), вступивший в стадию реализации проекта", - говорится в сообщении Управления. Уточняется, что спутник позволит усовершенствовать систему космического мониторинга стихийных бедствий в стране и таким образом повысить возможности предотвращения стихийных бедствий и смягчения их последствий.
https://ria.ru/20230803/kosmos-1887889572.html
https://ria.ru/20230402/raketa-1862481758.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, китай, сычуань
Наука, Космос - РИА Наука, Китай, Сычуань
Китай запустил высокоорбитальный спутник для мониторинга стихийных бедствий
Китай запустил первый высокоорбитальный спутник с синтезированной апертурой