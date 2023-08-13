https://ria.ru/20230813/koroleva-1889811942.html
Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой
Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой - РИА Новости, 13.08.2023
Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой, отметив ее вклад в российскую медицину, соответствующая... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:49
2023-08-13T15:49
2023-08-13T15:49
общество
россия
михаил мишустин
роскосмос
ссср
сергей королев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889811412_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_4733e88f167044c666550f84f90ed2ff.jpg
МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой, отметив ее вклад в российскую медицину, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства России. Дочь легендарного советского конструктора Сергея Королева скончалась в субботу на 89-м году жизни, сообщал "Роскосмос". "Дочь легендарного конструктора, Наталья Сергеевна была выдающимся хирургом, учёным и педагогом, талантливым, душевно щедрым и сердечным человеком. Всю свою жизнь она посвятила благородной миссии - сохранению здоровья людей. И где бы она ни трудилась - в Московской городской клинической больнице имени Боткина, НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, - всегда старалась помочь пациентам, провела не одну уникальную операцию", - говорится в телеграмме. Также Мишустин отметил богатый преподавательский опыт Королёвой: долгое время дочь великого инженера обучала студентов в московской медицинской академии имени Ивана Сеченова. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что ее научные труды и изобретения широко применяются и спасают человеческие жизни.
https://ria.ru/20230810/viktorenko-1889226948.html
https://ria.ru/20230808/radioveduschiy-1888893672.html
россия
ссср
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0d/1889811412_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_68d36f04211121aeb1221d3da7bd83ff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мишустин, роскосмос, ссср, сергей королев
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Роскосмос, СССР, Сергей Королев
Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой
Мишустин выразил соболезнования родным Натальи Королёвой в связи с ее кончиной