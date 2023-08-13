https://ria.ru/20230813/koroleva-1889811942.html

Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой

Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой - РИА Новости, 13.08.2023

Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой

Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой, отметив ее вклад в российскую медицину, соответствующая... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T15:49

2023-08-13T15:49

2023-08-13T15:49

общество

россия

михаил мишустин

роскосмос

ссср

сергей королев

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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой, отметив ее вклад в российскую медицину, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства России. Дочь легендарного советского конструктора Сергея Королева скончалась в субботу на 89-м году жизни, сообщал "Роскосмос". "Дочь легендарного конструктора, Наталья Сергеевна была выдающимся хирургом, учёным и педагогом, талантливым, душевно щедрым и сердечным человеком. Всю свою жизнь она посвятила благородной миссии - сохранению здоровья людей. И где бы она ни трудилась - в Московской городской клинической больнице имени Боткина, НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, - всегда старалась помочь пациентам, провела не одну уникальную операцию", - говорится в телеграмме. Также Мишустин отметил богатый преподавательский опыт Королёвой: долгое время дочь великого инженера обучала студентов в московской медицинской академии имени Ивана Сеченова. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что ее научные труды и изобретения широко применяются и спасают человеческие жизни.

https://ria.ru/20230810/viktorenko-1889226948.html

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общество, россия, михаил мишустин, роскосмос, ссср, сергей королев