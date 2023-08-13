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Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой - РИА Новости, 13.08.2023
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15:49 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/koroleva-1889811942.html
Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой
Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой - РИА Новости, 13.08.2023
Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой
Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой, отметив ее вклад в российскую медицину, соответствующая... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T15:49
2023-08-13T15:49
общество
россия
михаил мишустин
роскосмос
ссср
сергей королев
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой, отметив ее вклад в российскую медицину, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства России. Дочь легендарного советского конструктора Сергея Королева скончалась в субботу на 89-м году жизни, сообщал "Роскосмос". "Дочь легендарного конструктора, Наталья Сергеевна была выдающимся хирургом, учёным и педагогом, талантливым, душевно щедрым и сердечным человеком. Всю свою жизнь она посвятила благородной миссии - сохранению здоровья людей. И где бы она ни трудилась - в Московской городской клинической больнице имени Боткина, НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, - всегда старалась помочь пациентам, провела не одну уникальную операцию", - говорится в телеграмме. Также Мишустин отметил богатый преподавательский опыт Королёвой: долгое время дочь великого инженера обучала студентов в московской медицинской академии имени Ивана Сеченова. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что ее научные труды и изобретения широко применяются и спасают человеческие жизни.
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общество, россия, михаил мишустин, роскосмос, ссср, сергей королев
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Роскосмос, СССР, Сергей Королев
Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой

Мишустин выразил соболезнования родным Натальи Королёвой в связи с ее кончиной

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкАкадемик и дочь выдающегося конструктора Сергея Королева Наталья Королева
Академик и дочь выдающегося конструктора Сергея Королева Наталья Королева - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Академик и дочь выдающегося конструктора Сергея Королева Наталья Королева. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной Натальи Королёвой, отметив ее вклад в российскую медицину, соответствующая телеграмма опубликована на сайте правительства России.
Дочь легендарного советского конструктора Сергея Королева скончалась в субботу на 89-м году жизни, сообщал "Роскосмос".
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"Дочь легендарного конструктора, Наталья Сергеевна была выдающимся хирургом, учёным и педагогом, талантливым, душевно щедрым и сердечным человеком. Всю свою жизнь она посвятила благородной миссии - сохранению здоровья людей. И где бы она ни трудилась - в Московской городской клинической больнице имени Боткина, НИИ клинической и экспериментальной хирургии Минздрава СССР, - всегда старалась помочь пациентам, провела не одну уникальную операцию", - говорится в телеграмме.
Также Мишустин отметил богатый преподавательский опыт Королёвой: долгое время дочь великого инженера обучала студентов в московской медицинской академии имени Ивана Сеченова. Кроме того, премьер-министр подчеркнул, что ее научные труды и изобретения широко применяются и спасают человеческие жизни.
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ОбществоРоссияМихаил МишустинРоскосмосСССРСергей Королев
 
 
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