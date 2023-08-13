https://ria.ru/20230813/konflikt-1889824059.html

“Мужчин не хватит”: в Киеве поставили крест на планах Зеленского

“Мужчин не хватит”: в Киеве поставили крест на планах Зеленского - РИА Новости, 13.08.2023

“Мужчин не хватит”: в Киеве поставили крест на планах Зеленского

Предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским “формулу мира” не получится осуществить на практике, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T17:32

2023-08-13T17:32

2023-08-13T17:32

в мире

украина

киев

владимир зеленский

россия

олег соскин

леонид кучма

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским “формулу мира” не получится осуществить на практике, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.“Формулу мира Зеленского реализовать невозможно, потому что там формулы нет как таковой. Украина никогда не сможет вернуть утраченные территории, так как они уже входят в состав России по Конституции”, – сказал он.Более того, эксперт отметил, что ВСУ не удастся прорвать российскую линию обороны.“Невозможно пробить пять поясов российской обороны. У нас столько мужчин не хватит, чтобы это сделать”, – признался Соскин.В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния.

https://ria.ru/20230813/kontrnastuplenie-1889811023.html

https://ria.ru/20230813/tsru-1889801807.html

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в мире, украина, киев, владимир зеленский, россия, олег соскин, леонид кучма, вооруженные силы украины