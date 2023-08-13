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“Мужчин не хватит”: в Киеве поставили крест на планах Зеленского
“Мужчин не хватит”: в Киеве поставили крест на планах Зеленского - РИА Новости, 13.08.2023
“Мужчин не хватит”: в Киеве поставили крест на планах Зеленского
Предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским “формулу мира” не получится осуществить на практике, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T17:32
2023-08-13T17:32
2023-08-13T17:32
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олег соскин
леонид кучма
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Предложенную президентом Украины Владимиром Зеленским “формулу мира” не получится осуществить на практике, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в блоге на YouTube.“Формулу мира Зеленского реализовать невозможно, потому что там формулы нет как таковой. Украина никогда не сможет вернуть утраченные территории, так как они уже входят в состав России по Конституции”, – сказал он.Более того, эксперт отметил, что ВСУ не удастся прорвать российскую линию обороны.“Невозможно пробить пять поясов российской обороны. У нас столько мужчин не хватит, чтобы это сделать”, – признался Соскин.В начале июня источник РИА Новости в Москве отмечал, что так называемый мирный саммит, который пытается созвать Зеленский, имеет так же мало общего с мирным урегулированием, как и его "формула мира", все, кто согласится участвовать в нем, автоматически выступят сторонниками продолжения вооруженного противостояния.
https://ria.ru/20230813/kontrnastuplenie-1889811023.html
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В мире, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Россия, Олег Соскин, Леонид Кучма, Вооруженные силы Украины
“Мужчин не хватит”: в Киеве поставили крест на планах Зеленского
Соскин: планы Зеленского по урегулированию конфликта невозможно реализовать