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"Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2
"Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2 - РИА Новости, 13.08.2023
"Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2
Концерн "Калашников" разработал комплект динамической защиты для боевой машины пехоты БМП-2, вопрос прорабатывается с госзаказчиком, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T20:45
2023-08-13T20:45
2023-08-13T20:45
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КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" разработал комплект динамической защиты для боевой машины пехоты БМП-2, вопрос прорабатывается с госзаказчиком, сообщил в воскресенье журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников. "По БМП-2 комплект модернизации есть, он готов, соответственно, все компоновочные, технические решения отработаны - это можно все реализовывать. Мы это обсуждаем с заказчиком, поскольку это востребовано", - сказал Лушников, отвечая на вопрос о том, получат ли комплект ДЗ БМП-1 и БМП-2, которых много в войсках. Комплект динамической защиты был разработан для БМП-3 и сейчас серийно поставляется.
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безопасность, бмп-2, бмп-1, бмп-3
Безопасность, БМП-2, БМП-1, БМП-3
"Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2
Концерн "Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2