https://ria.ru/20230813/komplekt-1889845972.html

"Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2

"Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2 - РИА Новости, 13.08.2023

"Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2

Концерн "Калашников" разработал комплект динамической защиты для боевой машины пехоты БМП-2, вопрос прорабатывается с госзаказчиком, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T20:45

2023-08-13T20:45

2023-08-13T20:45

безопасность

бмп-2

бмп-1

бмп-3

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КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" разработал комплект динамической защиты для боевой машины пехоты БМП-2, вопрос прорабатывается с госзаказчиком, сообщил в воскресенье журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников. "По БМП-2 комплект модернизации есть, он готов, соответственно, все компоновочные, технические решения отработаны - это можно все реализовывать. Мы это обсуждаем с заказчиком, поскольку это востребовано", - сказал Лушников, отвечая на вопрос о том, получат ли комплект ДЗ БМП-1 и БМП-2, которых много в войсках. Комплект динамической защиты был разработан для БМП-3 и сейчас серийно поставляется.

https://ria.ru/20230813/spetskatery-1889842877.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, бмп-2, бмп-1, бмп-3