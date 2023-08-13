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"Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2 - РИА Новости, 13.08.2023
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20:45 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/komplekt-1889845972.html
"Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2
"Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2 - РИА Новости, 13.08.2023
"Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2
Концерн "Калашников" разработал комплект динамической защиты для боевой машины пехоты БМП-2, вопрос прорабатывается с госзаказчиком, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T20:45
2023-08-13T20:45
безопасность
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КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" разработал комплект динамической защиты для боевой машины пехоты БМП-2, вопрос прорабатывается с госзаказчиком, сообщил в воскресенье журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников. "По БМП-2 комплект модернизации есть, он готов, соответственно, все компоновочные, технические решения отработаны - это можно все реализовывать. Мы это обсуждаем с заказчиком, поскольку это востребовано", - сказал Лушников, отвечая на вопрос о том, получат ли комплект ДЗ БМП-1 и БМП-2, которых много в войсках. Комплект динамической защиты был разработан для БМП-3 и сейчас серийно поставляется.
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безопасность, бмп-2, бмп-1, бмп-3
Безопасность, БМП-2, БМП-1, БМП-3
"Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2

Концерн "Калашников" разработал комплект динамической защиты для БМП-2

© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"Концерн "Калашников"
Концерн Калашников
© Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников". Архивное фото
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КУБИНКА, 13 авг - РИА Новости. Концерн "Калашников" разработал комплект динамической защиты для боевой машины пехоты БМП-2, вопрос прорабатывается с госзаказчиком, сообщил в воскресенье журналистам президент концерна "Калашников" Алан Лушников.
«
"По БМП-2 комплект модернизации есть, он готов, соответственно, все компоновочные, технические решения отработаны - это можно все реализовывать. Мы это обсуждаем с заказчиком, поскольку это востребовано", - сказал Лушников, отвечая на вопрос о том, получат ли комплект ДЗ БМП-1 и БМП-2, которых много в войсках.
Комплект динамической защиты был разработан для БМП-3 и сейчас серийно поставляется.
Заместитель министра транспорта РФ Алан Лушников - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
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