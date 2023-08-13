https://ria.ru/20230813/kokain-1889817667.html
В Чехии в коробках с бананами нашли 646 килограммов кокаина, сообщили СМИ
В Чехии в коробках с бананами нашли 646 килограммов кокаина, сообщили СМИ - РИА Новости, 13.08.2023
В Чехии в коробках с бананами нашли 646 килограммов кокаина, сообщили СМИ
В дистрибьютерском центре торговой сети Albert, расположенном в поселке Клецаны под Прагой, было обнаружено 646 килограммов кокаина, сообщил в воскресенье... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T16:39
2023-08-13T16:39
2023-08-13T16:39
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ПРАГА, 13 авг - РИА Новости. В дистрибьютерском центре торговой сети Albert, расположенном в поселке Клецаны под Прагой, было обнаружено 646 килограммов кокаина, сообщил в воскресенье телеканал Nova со ссылкой на пресс-секретаря Национального центра по борьбе с наркотиками Луцию Шмолдасову. "Сотрудники дистрибьюторского центра торговой сети Albert при разгрузке поддонов с биобананами обнаружили подозрительные пакеты, в связи с чем обратились в полицию. В результате проверки выяснилось, что эти пакеты содержат наркотическое вещество, а именно кокаин, в общей сложности - около 646 килограммов", - сказала Шмолдасова. По словам Шмолдасовой, обнаруженная партия кокаина имеет конечную стоимость на черном рынке в размере около 2 миллиардов крон (около 90 миллионов долларов). В Чехии 1 грамм кокаина нелегально продается по цене 3 тысячи крон (около 136 долларов). Данная партия кокаина является одной из крупнейших партий наркотиков, перехваченных в Чехии. Бананы с кокаином прибыли в Чехию из Эквадора через Амстердам. Как сообщил телеканал Nova, полиция начала расследование в помещениях торговой сети Albert по всей Чехии, но нигде больше наркотиков не обнаружила.
https://ria.ru/20230809/mer-1888968632.html
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в мире, чехия, прага, эквадор
В мире, Чехия, Прага, Эквадор
В Чехии в коробках с бананами нашли 646 килограммов кокаина, сообщили СМИ
Nova: под Прагой в коробках с бананами нашли 646 килограммов кокаина