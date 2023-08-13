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Число погибших при сходе селя в центральном Китае возросло до 21 - РИА Новости, 13.08.2023
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14:19 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/kitay-1889801947.html
Число погибших при сходе селя в центральном Китае возросло до 21
Число погибших при сходе селя в центральном Китае возросло до 21 - РИА Новости, 13.08.2023
Число погибших при сходе селя в центральном Китае возросло до 21
Число погибших при сходе селя в провинции Шэньси в центральном Китае возросло до 21, еще шесть числятся пропавшими, сообщило управление по чрезвычайным... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T14:19
2023-08-13T14:19
в мире
китай
сиань
шэньси
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ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Число погибших при сходе селя в провинции Шэньси в центральном Китае возросло до 21, еще шесть числятся пропавшими, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям города Сиань. Ранее сообщалось о четырех погибших. "На настоящий момент найден 21 погибший, еще шесть человек по-прежнему числятся пропавшими, два частных дома (около 300 квадратных метра) получили повреждения", - говорится в сообщении управления. Сообщается, что поисково-спасательные работы продолжаются. Из пострадавших районов были эвакуированы 186 человек. Кроме того, частично восстановлены поврежденные участки дорог, электроснабжение вернули 855 жителям. Сход селя и паводок произошли из-за кратковременных ливней в горном районе в деревне Вэйцзыпин городского округа Сиань около 18.00 (13.00 мск) в пятницу. Сообщается, что селевым потоком смыло несколько домов, повреждены мосты и дороги, нарушено электроснабжение.
https://ria.ru/20230807/navodneniya-1888537410.html
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в мире, китай, сиань, шэньси
В мире, Китай, Сиань, Шэньси
Число погибших при сходе селя в центральном Китае возросло до 21

Число погибших при сходе селя в Китае выросло до 21, шестеро числятся пропавшими

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Китае
Автомобиль скорой помощи в Китае - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль скорой помощи в Китае. Архивное фото
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ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Число погибших при сходе селя в провинции Шэньси в центральном Китае возросло до 21, еще шесть числятся пропавшими, сообщило управление по чрезвычайным ситуациям города Сиань.
Ранее сообщалось о четырех погибших.
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"На настоящий момент найден 21 погибший, еще шесть человек по-прежнему числятся пропавшими, два частных дома (около 300 квадратных метра) получили повреждения", - говорится в сообщении управления.
Сообщается, что поисково-спасательные работы продолжаются. Из пострадавших районов были эвакуированы 186 человек. Кроме того, частично восстановлены поврежденные участки дорог, электроснабжение вернули 855 жителям.
Сход селя и паводок произошли из-за кратковременных ливней в горном районе в деревне Вэйцзыпин городского округа Сиань около 18.00 (13.00 мск) в пятницу. Сообщается, что селевым потоком смыло несколько домов, повреждены мосты и дороги, нарушено электроснабжение.
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