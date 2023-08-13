https://ria.ru/20230813/kitay-1889766909.html

Китай выразил США недовольство из-за "транзита" тайваньского политика

Китай выразил США недовольство из-за "транзита" тайваньского политика - РИА Новости, 13.08.2023

Китай выразил США недовольство из-за "транзита" тайваньского политика

Китай выразил США сильное недовольство из-за организации "транзита" заместителя главы администрации Тайваня Лай Циндэ через Соединенные Штаты, а также... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T05:59

2023-08-13T05:59

2023-08-13T05:59

в мире

сша

китай

тайвань

цай инвэнь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/08/1870438395_122:131:3072:1790_1920x0_80_0_0_9d872d3a6eeff850a89a1a41e3fe4e35.jpg

ПЕКИН, 13 авг – РИА Новости. Китай выразил США сильное недовольство из-за организации "транзита" заместителя главы администрации Тайваня Лай Циндэ через Соединенные Штаты, а также решительно осудил это, заявил в воскресенье МИД Китая. Лай Циндэ сообщил в субботу, что отправился с визитом в Парагвай на церемонию инаугурации избранного президента Сантьяго Пеньи, тайваньский политик также транзитом посетит Нью-Йорк и Сан-Франциско, несмотря на недовольство со стороны Пекина. "Китай выступает решительно против любых форм официального взаимодействия между США и Тайванем, а также против того, чтобы тайваньские сепаратисты под каким бы то ни было предлогом или обоснованием посещали США, против любых форм официальных контактов между правительством США и Тайваня. Китай выразил США сильное недовольство из-за организации "транзита" Лай Циндэ и решительно осудил это", - говорится в заявлении МИД. Как утверждают в МИД, под видом "транзита" США и Тайвань организовали для Лай Циндэ возможность осуществить в США политическую деятельность, что нарушает принцип "одного Китая", а также наносит серьезный ущерб его суверенитету и территориальной целостности. "Факты снова доказывают, что первопричиной сохраняющейся напряженности в Тайваньском проливе является попытка тайваньских властей положиться на Соединенные Штаты в вопросе независимости, а также стремление США использовать Тайвань для сдерживания Китая", - заявили в МИД. В ведомстве подчеркнули, что тайваньский вопрос затрагивает коренные интересы Китая и является главной красной линией в отношениях с США, а также призвали Вашингтон прекратить любые формы официального взаимодействия с Тайбэем. Ранее МИД КНР призвал Вашингтон не организовывать транзитную поездку Лай Циндэ в США, Пекин заявил о намерении пристально следить за ситуацией и готовности принять меры для защиты своего суверенитета и территориальной целостности. В апреле правящая на Тайване Демократическая прогрессивная партия (ДПП) выдвинула своего председателя, замглавы администрации острова Лай Циндэ в качестве кандидата на выборах главы администрации острова, которые запланированы на январь 2024 года. Действующая глава администрации острова Цай Инвэнь, которая занимала эту должность два срока подряд, больше не имеет права переизбираться. Ситуация вокруг Тайваня значительно обострилась после визита на остров в начале августа прошлого года занимавшей тогда пост спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения. Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20230809/yaponiya-1889025241.html

https://ria.ru/20230802/kitay-1887778838.html

https://ria.ru/20230801/tayvan-1887510928.html

сша

китай

тайвань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, китай, тайвань, цай инвэнь