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Кинолог рассказал об уходе за пожилыми собаками - РИА Новости, 13.08.2023
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03:44 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/kinolog-1889764193.html
Кинолог рассказал об уходе за пожилыми собаками
Кинолог рассказал об уходе за пожилыми собаками - РИА Новости, 13.08.2023
Кинолог рассказал об уходе за пожилыми собаками
Пожилые собаки требуют более внимательного отношения к себе, забота хозяина и немного дополнительных усилий с его стороны позволят питомцам прожить долгую и... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T03:44
2023-08-13T03:44
общество
владимир голубев (кинолог)
российская кинологическая федерация (ркф)
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Пожилые собаки требуют более внимательного отношения к себе, забота хозяина и немного дополнительных усилий с его стороны позволят питомцам прожить долгую и счастливую жизнь, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Если вы хотите, чтобы собака жила долгую и счастливую жизнь рядом с вами, вам нужно ответственно подходить к уходу за питомцем. Следите за рационом пожилого питомца, чаще осматривайте собаку, а также не забывайте о профилактических походах к ветеринарному врачу. Постарайтесь уделять достаточно времени питомцу и не забывайте о ежедневных нагрузках, как физических, так и умственных", – сказал Голубев. Адаптированное питание Кинолог назвал сбалансированное питание залогом крепкого здоровья любой собаки. Питомцам в возрасте, по его словам, важно иметь обогащенный белками, но при этом содержащий меньше жиров рацион. Из-за возраста снижается активность собаки, и питомец расходует меньше энергии, чем молодой пёс, объяснил он. Кроме того, с пищей пожилой питомец должен получать все необходимые минеральные вещества и витамины. Голубев порекомендовал в готовых линейках кормов выбирать полноценный сбалансированный рацион для пожилых собак. Тем, кто перешёл на натуральное питание, необходимо посоветоваться с ветеринарным врачом, какие витамины добавить к рациону. Кроме того, пища для собаки должна быть такой, чтобы её можно было без труда пережевывать. Президент РКФ подчеркнул, что возраст собаки не означает необходимость отменить все активные прогулки и занятия. Их нужно будет подкорректировать под состояние животного, которому теперь требуется больше отдыха и более частый сон. Однако физическая и умственная активность нужна любой собаке, если с питомцем не заниматься и не побуждать его двигаться и разучивать команды, он быстро угаснет на лежанке, предупредил Голубев. Внимание ко всему Кроме того, пожилую собаку нужно чаще водить к ветеринарному врачу на профилактический осмотр. Это необходимо делать хотя бы раз в полгода, особенно если псу больше 10 лет, даже если хозяину кажется, что питомец чувствует себя хорошо. Специалист, по словам кинолога, сможет выявить потенциальные проблемы и отмечать любые изменения в состоянии здоровья собаки, что снизит риск серьезных заболеваний. "Помимо профилактических осмотров у ветеринарного врача, возьмите себе за привычку регулярно следить за питомцем самостоятельно. Осматривайте пасть, состояние глаз, ушей, шерсти хотя бы раз в неделю. Кроме того, всегда подмечайте резкую смену состояния питомца, это может сигнализировать о начале заболевания", - добавил Голубев. Следить нужно не только за нагрузкой, которую получает собака. Хозяину следует стараться укреплять иммунитет животного, защищать от стресса и переохлаждений. По рекомендации ветеринарного врача собаке можно дать комплекс витаминов для поддержания здоровья. Голубев напомнил, что любовь и внимание хозяина всегда будут лучшим стимулом для собаки.
https://ria.ru/20230730/samovygul-1887142114.html
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общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)
Общество, Владимир Голубев (кинолог), Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
Кинолог рассказал об уходе за пожилыми собаками

Кинолог: пожилым собакам нужен сбалансированный рацион и частые осмотры

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкОсмотр ветеринаром собаки
Осмотр ветеринаром собаки - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Осмотр ветеринаром собаки. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Пожилые собаки требуют более внимательного отношения к себе, забота хозяина и немного дополнительных усилий с его стороны позволят питомцам прожить долгую и счастливую жизнь, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев.
«
"Если вы хотите, чтобы собака жила долгую и счастливую жизнь рядом с вами, вам нужно ответственно подходить к уходу за питомцем. Следите за рационом пожилого питомца, чаще осматривайте собаку, а также не забывайте о профилактических походах к ветеринарному врачу. Постарайтесь уделять достаточно времени питомцу и не забывайте о ежедневных нагрузках, как физических, так и умственных", – сказал Голубев.

Адаптированное питание

Кинолог назвал сбалансированное питание залогом крепкого здоровья любой собаки. Питомцам в возрасте, по его словам, важно иметь обогащенный белками, но при этом содержащий меньше жиров рацион. Из-за возраста снижается активность собаки, и питомец расходует меньше энергии, чем молодой пёс, объяснил он. Кроме того, с пищей пожилой питомец должен получать все необходимые минеральные вещества и витамины.
Голубев порекомендовал в готовых линейках кормов выбирать полноценный сбалансированный рацион для пожилых собак. Тем, кто перешёл на натуральное питание, необходимо посоветоваться с ветеринарным врачом, какие витамины добавить к рациону. Кроме того, пища для собаки должна быть такой, чтобы её можно было без труда пережевывать.
Президент РКФ подчеркнул, что возраст собаки не означает необходимость отменить все активные прогулки и занятия. Их нужно будет подкорректировать под состояние животного, которому теперь требуется больше отдыха и более частый сон. Однако физическая и умственная активность нужна любой собаке, если с питомцем не заниматься и не побуждать его двигаться и разучивать команды, он быстро угаснет на лежанке, предупредил Голубев.
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Внимание ко всему

Кроме того, пожилую собаку нужно чаще водить к ветеринарному врачу на профилактический осмотр. Это необходимо делать хотя бы раз в полгода, особенно если псу больше 10 лет, даже если хозяину кажется, что питомец чувствует себя хорошо.
Специалист, по словам кинолога, сможет выявить потенциальные проблемы и отмечать любые изменения в состоянии здоровья собаки, что снизит риск серьезных заболеваний.
"Помимо профилактических осмотров у ветеринарного врача, возьмите себе за привычку регулярно следить за питомцем самостоятельно. Осматривайте пасть, состояние глаз, ушей, шерсти хотя бы раз в неделю. Кроме того, всегда подмечайте резкую смену состояния питомца, это может сигнализировать о начале заболевания", - добавил Голубев.
Следить нужно не только за нагрузкой, которую получает собака. Хозяину следует стараться укреплять иммунитет животного, защищать от стресса и переохлаждений. По рекомендации ветеринарного врача собаке можно дать комплекс витаминов для поддержания здоровья. Голубев напомнил, что любовь и внимание хозяина всегда будут лучшим стимулом для собаки.
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ОбществоВладимир Голубев (кинолог)Российская Кинологическая Федерация (РКФ)
 
 
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