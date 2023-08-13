https://ria.ru/20230813/kinolog-1889764193.html

Кинолог рассказал об уходе за пожилыми собаками

Кинолог рассказал об уходе за пожилыми собаками - РИА Новости, 13.08.2023

Кинолог рассказал об уходе за пожилыми собаками

Пожилые собаки требуют более внимательного отношения к себе, забота хозяина и немного дополнительных усилий с его стороны позволят питомцам прожить долгую и... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T03:44

2023-08-13T03:44

2023-08-13T03:44

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Пожилые собаки требуют более внимательного отношения к себе, забота хозяина и немного дополнительных усилий с его стороны позволят питомцам прожить долгую и счастливую жизнь, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Если вы хотите, чтобы собака жила долгую и счастливую жизнь рядом с вами, вам нужно ответственно подходить к уходу за питомцем. Следите за рационом пожилого питомца, чаще осматривайте собаку, а также не забывайте о профилактических походах к ветеринарному врачу. Постарайтесь уделять достаточно времени питомцу и не забывайте о ежедневных нагрузках, как физических, так и умственных", – сказал Голубев. Адаптированное питание Кинолог назвал сбалансированное питание залогом крепкого здоровья любой собаки. Питомцам в возрасте, по его словам, важно иметь обогащенный белками, но при этом содержащий меньше жиров рацион. Из-за возраста снижается активность собаки, и питомец расходует меньше энергии, чем молодой пёс, объяснил он. Кроме того, с пищей пожилой питомец должен получать все необходимые минеральные вещества и витамины. Голубев порекомендовал в готовых линейках кормов выбирать полноценный сбалансированный рацион для пожилых собак. Тем, кто перешёл на натуральное питание, необходимо посоветоваться с ветеринарным врачом, какие витамины добавить к рациону. Кроме того, пища для собаки должна быть такой, чтобы её можно было без труда пережевывать. Президент РКФ подчеркнул, что возраст собаки не означает необходимость отменить все активные прогулки и занятия. Их нужно будет подкорректировать под состояние животного, которому теперь требуется больше отдыха и более частый сон. Однако физическая и умственная активность нужна любой собаке, если с питомцем не заниматься и не побуждать его двигаться и разучивать команды, он быстро угаснет на лежанке, предупредил Голубев. Внимание ко всему Кроме того, пожилую собаку нужно чаще водить к ветеринарному врачу на профилактический осмотр. Это необходимо делать хотя бы раз в полгода, особенно если псу больше 10 лет, даже если хозяину кажется, что питомец чувствует себя хорошо. Специалист, по словам кинолога, сможет выявить потенциальные проблемы и отмечать любые изменения в состоянии здоровья собаки, что снизит риск серьезных заболеваний. "Помимо профилактических осмотров у ветеринарного врача, возьмите себе за привычку регулярно следить за питомцем самостоятельно. Осматривайте пасть, состояние глаз, ушей, шерсти хотя бы раз в неделю. Кроме того, всегда подмечайте резкую смену состояния питомца, это может сигнализировать о начале заболевания", - добавил Голубев. Следить нужно не только за нагрузкой, которую получает собака. Хозяину следует стараться укреплять иммунитет животного, защищать от стресса и переохлаждений. По рекомендации ветеринарного врача собаке можно дать комплекс витаминов для поддержания здоровья. Голубев напомнил, что любовь и внимание хозяина всегда будут лучшим стимулом для собаки.

https://ria.ru/20230730/samovygul-1887142114.html

https://ria.ru/20230723/schenki-1885757703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, владимир голубев (кинолог), российская кинологическая федерация (ркф)