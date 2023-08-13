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У стен Киево-Печерской лавры собрались украинские националисты - РИА Новости, 13.08.2023
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Религия
 
14:08 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/kiev-1889800827.html
У стен Киево-Печерской лавры собрались украинские националисты
У стен Киево-Печерской лавры собрались украинские националисты - РИА Новости, 13.08.2023
У стен Киево-Печерской лавры собрались украинские националисты
Провокаторы и националисты в Киеве выкрикивают оскорбления в адрес прихожан канонической УПЦ, собравшихся у лавры для молитвы вместе с детьми, следует из видео, РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T14:08
2023-08-13T14:08
религия
украина
киев
россия
украинская повстанческая армия
русская православная церковь
ситуация вокруг упц
религия
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Провокаторы и националисты в Киеве выкрикивают оскорбления в адрес прихожан канонической УПЦ, собравшихся у лавры для молитвы вместе с детьми, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами. Ранее и.о. директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что доступ для верующих на территорию Нижней лавры будет закрыт, пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность корпуса лавры. В воскресенье в УПЦ сообщили, что верующих не пропускают в обитель, они причащались через решетку закрытых ворот храма "Живоносный источник". На видео провокаторы и националисты кричат на прихожан, пришедших с детьми для молитвы у стен лавры. Один из провокаторов принес флаг "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещенная в РФ организация, она сотрудничала с нацистской Германией в годы Великой Отечественной). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления минкультуры Украины о разрыве договора, по которому монастырь арендовал у заповедника, подконтрольного минкультуры, помещения лавры. От монахов потребовали покинуть монастырь 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Хозяйственный суд Киева 9 августа отклонил иск монастыря Киево-Печерская лавра к одноименному государственному заповеднику о признании недействительным одностороннего разрыва договора аренды помещений. Тот же суд 10 августа удовлетворил иск заповедника к монастырю об устранении препятствий в пользовании государственном имуществом. Последнее решение может привести к выселению монахов. Представители монастыря уточняли, что для многих насельников обитель является единственным и постоянным местом жительства. В УПЦ после завялили, что подали на это решение от 10 августа апелляцию, что пока она не будет рассмотрена, решение суда не вступит в законную силу. Однако представители заповедника продолжают незаконно с участием полиции опечатывать корпуса лавры. Один из них опечатали с людьми внутри. Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке, – древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.* Запрещенная в России экстремистская организация.
https://ria.ru/20230813/kiev-1889786579.html
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украина, киев, россия, украинская повстанческая армия, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия
Религия, Украина, Киев, Россия, Украинская повстанческая армия, Русская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
У стен Киево-Печерской лавры собрались украинские националисты

Украинские националисты и провокаторы оскорбляют верующих у стен лавры в Киеве

© Фото : Киево-Печерская Лавра УПЦСотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Фото : Киево-Печерская Лавра УПЦ
Сотрудники полиции на территории Киево-Печерской лавры. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Провокаторы и националисты в Киеве выкрикивают оскорбления в адрес прихожан канонической УПЦ, собравшихся у лавры для молитвы вместе с детьми, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами.
Ранее и.о. директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что доступ для верующих на территорию Нижней лавры будет закрыт, пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность корпуса лавры. В воскресенье в УПЦ сообщили, что верующих не пропускают в обитель, они причащались через решетку закрытых ворот храма "Живоносный источник".
Сотрудники полиции и Национальной гвардии перекрыли вход в Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В Киево-Печерской лавре прихожане причащаются через решетку
Вчера, 11:42
На видео провокаторы и националисты кричат на прихожан, пришедших с детьми для молитвы у стен лавры. Один из провокаторов принес флаг "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещенная в РФ организация, она сотрудничала с нацистской Германией в годы Великой Отечественной).
Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления минкультуры Украины о разрыве договора, по которому монастырь арендовал у заповедника, подконтрольного минкультуры, помещения лавры. От монахов потребовали покинуть монастырь 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца.
Хозяйственный суд Киева 9 августа отклонил иск монастыря Киево-Печерская лавра к одноименному государственному заповеднику о признании недействительным одностороннего разрыва договора аренды помещений. Тот же суд 10 августа удовлетворил иск заповедника к монастырю об устранении препятствий в пользовании государственном имуществом. Последнее решение может привести к выселению монахов. Представители монастыря уточняли, что для многих насельников обитель является единственным и постоянным местом жительства. В УПЦ после завялили, что подали на это решение от 10 августа апелляцию, что пока она не будет рассмотрена, решение суда не вступит в законную силу. Однако представители заповедника продолжают незаконно с участием полиции опечатывать корпуса лавры. Один из них опечатали с людьми внутри.
Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке, – древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Поврежденная икона Спасителя в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
В храме Киево-Печерской лавры повреждена икона Спасителя
Вчера, 10:38
 
РелигияУкраинаКиевРоссияУкраинская повстанческая армияРусская православная церковьСитуация вокруг УПЦРелигия
 
 
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