https://ria.ru/20230813/kiev-1889800827.html

У стен Киево-Печерской лавры собрались украинские националисты

У стен Киево-Печерской лавры собрались украинские националисты - РИА Новости, 13.08.2023

У стен Киево-Печерской лавры собрались украинские националисты

Провокаторы и националисты в Киеве выкрикивают оскорбления в адрес прихожан канонической УПЦ, собравшихся у лавры для молитвы вместе с детьми, следует из видео, РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T14:08

2023-08-13T14:08

2023-08-13T14:08

религия

украина

киев

россия

украинская повстанческая армия

русская православная церковь

ситуация вокруг упц

религия

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МОСКВА, 13 авг – РИА Новости. Провокаторы и националисты в Киеве выкрикивают оскорбления в адрес прихожан канонической УПЦ, собравшихся у лавры для молитвы вместе с детьми, следует из видео, предоставленного РИА Новости очевидцами. Ранее и.о. директора национального заповедника "Киево-Печерская лавра" Максим Остапенко заявил, что доступ для верующих на территорию Нижней лавры будет закрыт, пока комиссия минкультуры Украины не вернет в госсобственность корпуса лавры. В воскресенье в УПЦ сообщили, что верующих не пропускают в обитель, они причащались через решетку закрытых ворот храма "Живоносный источник". На видео провокаторы и националисты кричат на прихожан, пришедших с детьми для молитвы у стен лавры. Один из провокаторов принес флаг "Украинской повстанческой армии"* (УПА*, запрещенная в РФ организация, она сотрудничала с нацистской Германией в годы Великой Отечественной). Новый виток конфликта вокруг Киево-Печерской лавры начался с уведомления минкультуры Украины о разрыве договора, по которому монастырь арендовал у заповедника, подконтрольного минкультуры, помещения лавры. От монахов потребовали покинуть монастырь 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи могут остаться в лавре при условии перехода в раскольническую ПЦУ. Однако наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь) заявил, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Хозяйственный суд Киева 9 августа отклонил иск монастыря Киево-Печерская лавра к одноименному государственному заповеднику о признании недействительным одностороннего разрыва договора аренды помещений. Тот же суд 10 августа удовлетворил иск заповедника к монастырю об устранении препятствий в пользовании государственном имуществом. Последнее решение может привести к выселению монахов. Представители монастыря уточняли, что для многих насельников обитель является единственным и постоянным местом жительства. В УПЦ после завялили, что подали на это решение от 10 августа апелляцию, что пока она не будет рассмотрена, решение суда не вступит в законную силу. Однако представители заповедника продолжают незаконно с участием полиции опечатывать корпуса лавры. Один из них опечатали с людьми внутри. Киево-Печерская лавра, основанная в XI веке, – древнейший монастырь на Руси, один из главных центров православия и просвещения. Лавра, как и все церковное имущество, была национализирована после Октябрьской революции 1917 года. Дважды монастырь закрывали в советское время. Возрождение обители началось во второй половине 80-х годов XX века. В 1988 году решением Совета министров УССР в пользование РПЦ (на территории УССР тогда существовал Украинский экзархат РПЦ) передали первые объекты Нижней лавры, а в 1990 году Совмин УССР постановил передать в ведение монастыря ближние пещеры, Крестовоздвиженскую церковь, братские кельи, храм в честь иконы Божией Матери "Живоносный Источник" и еще ряд строений. Позже в пользование Церкви передали и другие объекты лавры, которые за 35 лет были восстановлены церковью, однако они оставались в собственности государства.* Запрещенная в России экстремистская организация.

https://ria.ru/20230813/kiev-1889786579.html

https://ria.ru/20230813/ikona-1889782049.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, киев, россия, украинская повстанческая армия, русская православная церковь, ситуация вокруг упц, религия