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В Иране не будут задерживать гражданок республики без хиджаба моложе 18 лет - РИА Новости, 13.08.2023
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16:32 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/khidzhab-1889816827.html
В Иране не будут задерживать гражданок республики без хиджаба моложе 18 лет
В Иране не будут задерживать гражданок республики без хиджаба моложе 18 лет - РИА Новости, 13.08.2023
В Иране не будут задерживать гражданок республики без хиджаба моложе 18 лет
Сотрудники сил правопорядка Ирана не будут задерживать и доставлять в полицейский участок не достигших 18 лет гражданок исламской республики без хиджаба, об... РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T16:32
2023-08-13T16:32
в мире
иран
израиль
саудовская аравия
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Сотрудники сил правопорядка Ирана не будут задерживать и доставлять в полицейский участок не достигших 18 лет гражданок исламской республики без хиджаба, об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, отвечая на вопрос представителя одного из городских округов провинции Восточный Азербайджан. "В статьях законопроекта о хиджабе ни одна женщина моложе 18 лет не может даже быть вызвана и доставлена в полицейский участок. Сказать, что вас (в случае нарушения закона - ред.) отвезут в полицейский участок, - это полная ложь", - приводит агентство ISNA слова Галибафа. Ранее официальный представитель командования силами правопорядка Ирана генерал Саид Монтазер оль-Махди заявил о начале работы пеших и автомобильных патрулей, которые будут следить за тем, чтобы женщины носили хиджаб. Ношение хиджаба в Иране обязательно на законодательном уровне. Так, примечание статьи 638 Закона об исламских уголовных наказаниях предусматривает наказание за появление в общественном месте без хиджаба в виде тюремного заключения на срок от 10 дней до двух месяцев или выплату денежного штрафа. При этом в настоящее время продолжается работа над выработкой юридических норм, касающихся ношения хиджаба в стране. Так, председатель иранского парламента Мохаммад Бакер Галибаф заявил, что готовящийся законопроект о хиджабе проходит завершающие этапы рассмотрения и утверждения в парламенте и вскоре будет обсужден на его открытом заседании. Актуальность вопроса о соблюдении правил ношения хиджаба, в частности, платков, которые должны обязательно покрывать голову любой женщины на территории Ирана, возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб. Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
https://ria.ru/20230811/razvedka-1889466321.html
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в мире, иран, израиль, саудовская аравия
В мире, Иран, Израиль, Саудовская Аравия
В Иране не будут задерживать гражданок республики без хиджаба моложе 18 лет

В Иране не будут задерживать гражданок республики без хиджаба моложе 18 лет

© AP Photo / Christophe EnaЖенщина
Женщина - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© AP Photo / Christophe Ena
Женщина. Архивное фото
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Сотрудники сил правопорядка Ирана не будут задерживать и доставлять в полицейский участок не достигших 18 лет гражданок исламской республики без хиджаба, об этом заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф, отвечая на вопрос представителя одного из городских округов провинции Восточный Азербайджан.
«
"В статьях законопроекта о хиджабе ни одна женщина моложе 18 лет не может даже быть вызвана и доставлена в полицейский участок. Сказать, что вас (в случае нарушения закона - ред.) отвезут в полицейский участок, - это полная ложь", - приводит агентство ISNA слова Галибафа.
Окленд, Новая Зеландия - РИА Новости, 1920, 11.08.2023
В Новой Зеландии выпустили доклад с обвинениями в адрес Ирана, России и КНР
11 августа, 10:54
Ранее официальный представитель командования силами правопорядка Ирана генерал Саид Монтазер оль-Махди заявил о начале работы пеших и автомобильных патрулей, которые будут следить за тем, чтобы женщины носили хиджаб.
Ношение хиджаба в Иране обязательно на законодательном уровне. Так, примечание статьи 638 Закона об исламских уголовных наказаниях предусматривает наказание за появление в общественном месте без хиджаба в виде тюремного заключения на срок от 10 дней до двух месяцев или выплату денежного штрафа. При этом в настоящее время продолжается работа над выработкой юридических норм, касающихся ношения хиджаба в стране. Так, председатель иранского парламента Мохаммад Бакер Галибаф заявил, что готовящийся законопроект о хиджабе проходит завершающие этапы рассмотрения и утверждения в парламенте и вскоре будет обсужден на его открытом заседании.
Актуальность вопроса о соблюдении правил ношения хиджаба, в частности, платков, которые должны обязательно покрывать голову любой женщины на территории Ирана, возросла после беспорядков, прокатившихся по стране осенью 2022 года. Массовые протесты начались в середине сентября в связи с гибелью Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов. Протестующие обвинили в смерти Махсы власти. Иранки стали массово публиковать в соцсетях видеозаписи, на которых обрезали себе волосы и сжигали хиджаб.
Власти Ирана обвинили в поддержке протестующих страны Запада, которые в своих СМИ тиражировали сообщения подрывного характера, а также призывали иранское население к революции и свержению власти в стране. Правоохранительные органы проводили массовые задержания лиц, завербованных разведслужбами западных стран, Израиля и Саудовской Аравией, а также практически ежедневно изымали крупные партии оружия на границах страны, предназначенные для участников беспорядков.
Флаги Канады в Оттаве - РИА Новости, 1920, 08.08.2023
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8 августа, 18:46
 
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