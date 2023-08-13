https://ria.ru/20230813/kharkov-1889772628.html

В Харьков направят военкомов с западной Украины, сообщил источник

В Харьков направят военкомов с западной Украины, сообщил источник - РИА Новости, 13.08.2023

В Харьков направят военкомов с западной Украины, сообщил источник

Военкомов с западной Украины направят проводить мероприятия по мобилизации в Харьков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР. РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T08:26

2023-08-13T08:26

2023-08-13T08:26

в мире

украина

харьков

россия

владимир зеленский

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/143972/64/1439726474_0:736:3933:2948_1920x0_80_0_0_bae312c39914fd29e2bb71fb3877c73a.jpg

ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Военкомов с западной Украины направят проводить мероприятия по мобилизации в Харьков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР. "По данным, полученным от высокопоставленного военнослужащего ВСУ, в город Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины", - сообщил источник. По данным собеседника агентства, такие действия украинские власти предпринимают, так как харьковские военкомы лояльны к России и не справляются с обязанностями по мобилизации. "По мнению украинского руководства, лояльные к РФ военкомы Харькова не справляются со своими обязанностями, занимаются коррупцией, а деньгами не делятся. Поэтому нужно направить безжалостных к населению восточной Украины, а также готовых делиться вырученными денежными средствами с высшим руководством страны", - сказал источник. Он подчеркнул, что от подобных действий пострадает в первую очередь мирное население. Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов. В госбюро расследований сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов с участием начальников военкоматов. В частности, после сообщений в СМИ был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.

https://ria.ru/20230812/ukraina-1889657948.html

https://ria.ru/20230811/ukraina-1889562098.html

украина

харьков

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина, харьков, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины