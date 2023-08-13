В Харьков направят военкомов с западной Украины, сообщил источник
В Харьков направят военкомов и опергруппы с западной Украины
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Военкомов с западной Украины направят проводить мероприятия по мобилизации в Харьков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР.
"По данным, полученным от высокопоставленного военнослужащего ВСУ, в город Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины", - сообщил источник.
По данным собеседника агентства, такие действия украинские власти предпринимают, так как харьковские военкомы лояльны к России и не справляются с обязанностями по мобилизации.
"По мнению украинского руководства, лояльные к РФ военкомы Харькова не справляются со своими обязанностями, занимаются коррупцией, а деньгами не делятся. Поэтому нужно направить безжалостных к населению восточной Украины, а также готовых делиться вырученными денежными средствами с высшим руководством страны", - сказал источник.
Он подчеркнул, что от подобных действий пострадает в первую очередь мирное население.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов. В госбюро расследований сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.
Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов с участием начальников военкоматов. В частности, после сообщений в СМИ был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.