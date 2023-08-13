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В Харьков направят военкомов с западной Украины, сообщил источник - РИА Новости, 13.08.2023
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08:26 13.08.2023
https://ria.ru/20230813/kharkov-1889772628.html
В Харьков направят военкомов с западной Украины, сообщил источник
В Харьков направят военкомов с западной Украины, сообщил источник - РИА Новости, 13.08.2023
В Харьков направят военкомов с западной Украины, сообщил источник
Военкомов с западной Украины направят проводить мероприятия по мобилизации в Харьков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР. РИА Новости, 13.08.2023
2023-08-13T08:26
2023-08-13T08:26
в мире
украина
харьков
россия
владимир зеленский
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Военкомов с западной Украины направят проводить мероприятия по мобилизации в Харьков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР. "По данным, полученным от высокопоставленного военнослужащего ВСУ, в город Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины", - сообщил источник. По данным собеседника агентства, такие действия украинские власти предпринимают, так как харьковские военкомы лояльны к России и не справляются с обязанностями по мобилизации. "По мнению украинского руководства, лояльные к РФ военкомы Харькова не справляются со своими обязанностями, занимаются коррупцией, а деньгами не делятся. Поэтому нужно направить безжалостных к населению восточной Украины, а также готовых делиться вырученными денежными средствами с высшим руководством страны", - сказал источник. Он подчеркнул, что от подобных действий пострадает в первую очередь мирное население. Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов. В госбюро расследований сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях. Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов с участием начальников военкоматов. В частности, после сообщений в СМИ был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
https://ria.ru/20230812/ukraina-1889657948.html
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в мире, украина, харьков, россия, владимир зеленский, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Харьков, Россия, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
В Харьков направят военкомов с западной Украины, сообщил источник

В Харьков направят военкомов и опергруппы с западной Украины

© Fotolia / lester120Панорама Харькова, Украина
Панорама Харькова, Украина - РИА Новости, 1920, 13.08.2023
© Fotolia / lester120
Панорама Харькова, Украина. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 13 авг - РИА Новости. Военкомов с западной Украины направят проводить мероприятия по мобилизации в Харьков, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах ЛНР.
"По данным, полученным от высокопоставленного военнослужащего ВСУ, в город Харьков планируется прибытие оперативных групп, в число которых включены сотрудники западных областей Украины", - сообщил источник.
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По данным собеседника агентства, такие действия украинские власти предпринимают, так как харьковские военкомы лояльны к России и не справляются с обязанностями по мобилизации.
"По мнению украинского руководства, лояльные к РФ военкомы Харькова не справляются со своими обязанностями, занимаются коррупцией, а деньгами не делятся. Поэтому нужно направить безжалостных к населению восточной Украины, а также готовых делиться вырученными денежными средствами с высшим руководством страны", - сказал источник.
Он подчеркнул, что от подобных действий пострадает в первую очередь мирное население.
Ранее глава национального агентства по противодействию коррупции Украины Александр Новиков заявил, что в стране началась проверка руководителей военкоматов всех уровней на предмет коррупции. Владимир Зеленский назвал неутешительными предварительные результаты проверки украинских военкомов. В госбюро расследований сообщили, что расследуют более 110 дел против сотрудников военкоматов по подозрению в злоупотреблениях.
Проверка военкомов началась после ряда громких коррупционных скандалов с участием начальников военкоматов. В частности, после сообщений в СМИ был задержан военком Одесской области Евгений Борисов. По данным издания "Украинская правда", он за время российской спецоперации на Украине приобрел на испанском побережье виллу, офис и несколько автомобилей на миллионы долларов.
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В миреУкраинаХарьковРоссияВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украины
 
 
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