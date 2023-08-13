https://ria.ru/20230813/katastrofa-1889816615.html

"Ответные меры". Раскрыт сценарий катастрофы в Черном море из-за Зеленского

"Ответные меры". Раскрыт сценарий катастрофы в Черном море из-за Зеленского - РИА Новости, 13.08.2023

"Ответные меры". Раскрыт сценарий катастрофы в Черном море из-за Зеленского

Действия украинского руководства в Черном море могут спровоцировать военный конфликт с вовлечением других стран региона, пишет обозреватель The Independent Мари РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T16:31

2023-08-13T16:31

2023-08-13T16:31

политика

черное море

россия

украина

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 13 авг — РИА Новости. Действия украинского руководства в Черном море могут спровоцировать военный конфликт с вовлечением других стран региона, пишет обозреватель The Independent Мари Дежевски.По мнению колумниста, ВСУ предпринимают террористические атаки в Черном море и на территории России из-за серьезных неудач на фронте. Однако это рискованный шаг со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который способен распространить вооруженное противостояние на весь регион, отметила автор."Москва может принять более решительные ответные меры против Киева и западных регионов Украины", — напомнила она.Российские войска начали наносить удары по критической инфраструктуре Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября прошлого года. Целями становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.Владимир Путин подчеркивал, что киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа такие преступления просто невозможно.

https://ria.ru/20230813/vsu-1889812735.html

черное море

россия

украина

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политика, черное море, россия, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины