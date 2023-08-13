https://ria.ru/20230813/izrail-1889813995.html

Моссад прокомментировал сообщения о проблемах ВС Израиля

Моссад прокомментировал сообщения о проблемах ВС Израиля - РИА Новости, 13.08.2023

Моссад прокомментировал сообщения о проблемах ВС Израиля

Давид Барнеа, возглавляющий службу внешней разведки Израиля (Моссад), в воскресенье отверг появившиеся в прессе сообщения о том, что военное руководство страны... РИА Новости, 13.08.2023

2023-08-13T16:10

2023-08-13T16:10

2023-08-13T16:10

в мире

израиль

биньямин нетаньяху

армия обороны израиля

моссад

шабак

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ТЕЛЬ-АВИВ, 13 авг - РИА Новости. Давид Барнеа, возглавляющий службу внешней разведки Израиля (Моссад), в воскресенье отверг появившиеся в прессе сообщения о том, что военное руководство страны якобы планировало выступить с заявлениями в обход премьер-министра о проблемах с боеготовностью армии из-за отказа тысяч резервистов продолжать добровольную службу в знак протеста против проводимой правительством судебной реформы. Об этом говорится в сообщении от имени Давида Барнеа, которое распространила канцелярия Нетаньяху.Ранее двенадцатый канал израильского телевидения сообщил, что начальник генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви, директор службы общей безопасности (ШАБАК) Ронен Бар и глава Моссада рассматривали возможность самостоятельно проинформировать широкую публику о состоянии боеготовности армии, минуя премьера Израиля Биньямина Нетаньяху. По данным телеканала, руководители всех трех силовых ведомств разочарованы действиями Нетаньяху, который якобы препятствовал тому, чтобы министры его правительства получали обновленную информацию о проблемах, связанных с протестом резервистом и его влиянием на боеготовность вооруженных сил. "Информация о координации действий силовых структур по теме ущерба дееспособности армии не соответствует действительности и не отражает позицию главы "Моссада", которую он высказывает на форумах по безопасности и политическому руководству, а не в СМИ", - говорится в сообщении. В конце июля министр обороны Израиля Йоав Галант в ходе закрытой встречи с членами комитета парламента (кнессета) по иностранным делам и обороне заявил, что кризис вокруг проводимой правительством судебной реформы ослабил "национальную устойчивость и сплоченность", что в долгосрочной перспективе может нанести ущерб национальной безопасности перед лицом внешних угроз. Галант заверил депутатов, что в настоящее время нет проблем с "компетенциями или боеготовностью" ЦАХАЛ, несмотря на отказ большого числа резервистов от несения добровольной службы в знак протеста против реформы. При этом министр обороны признал, что подобная тенденция способна нанести ущерб безопасности страны в будущем. Массовые протесты против реформы судебной системы Израиля в последние недели дошли до рядов ЦАХАЛ. Резервисты из десятков подразделений присоединились к угрозам прекратить нести добровольную службу. В июле газета The Times of Israel сообщала, что порядка 10 тысяч резервистов ЦАХАЛ заявили об отказе добровольно являться на службу, если правительство Нетаньяху продолжит продвигать судебную реформу, которая вызывает острое неприятие значительной части граждан и всей оппозиции. Отдельно сообщалось, что более тысячи резервистов израильских ВВС, в том числе более 400 действующих пилотов, опубликовали письмо, в котором они объявили о приостановке службы в качестве добровольцев в знак протеста против реформы. Военное руководство Израиля и премьер-министр неоднократно заявляли, что отказ резервистов от несения службы в знак протеста против судебной реформы подрывает безопасность страны и наносит ущерб самой армии. Нетаньяху, в частности, заявлял, что в условиях демократии армия подчиняется избранному правительству, а не наоборот.

https://ria.ru/20230806/izrail-1888489526.html

https://ria.ru/20230801/izrail-1887662143.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, израиль, биньямин нетаньяху, армия обороны израиля, моссад, шабак